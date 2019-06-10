2019-06-10T09:21:19+03:00
Происшествия

Украли 26 миллионов рублей: мошенники, обналичившие 58 сертификатов материнского капитала, предстанут перед судом

На имущество аферистов в 12 миллионов рублей уже наложен арест
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Украли 26 миллионов рублей: мошенники, обналичившие 58 сертификатов материнского капитала, предстанут перед судомУкрали 26 миллионов рублей: мошенники, обналичившие 58 сертификатов материнского капитала, предстанут перед судомФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Иркутске завершено расследование громкого дела о махинациях с материнским капиталом, в результате которых 38-летняя организатор мошеннической схемы из Тулуна, а также шесть ее сообщников, обогатились на 26 миллионов рублей.

Действовали аферисты так. В нескольких городах региона, включая Тулун, Нижнеудинск, Куйтун, Черемхово, Усть-Уду и Иркутск, на протяжении нескольких лет они находили матерей, родивших второго и последующего ребенка, и убеждали их заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи квартир. Затем, собранный пакет документов отправляли в Управление Пенсионного фонда. После перечисления денег на счет микрозайма, якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

Всего, преступники вовлекли в свою мошенническую схему 58 владелиц государственных сертификатов. Теперь обвиняемым придется возместить весь ущерб. На их имущество в 12 миллионов рублей уже наложен арест.

- Также для незаконного обналичивания материнского капитала лидеры группы приобрели 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - На них также наложен арест. Ну а микрофинансовую организацию, которая использовалась для прикрытия, вскоре ликвидируют. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тулунский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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