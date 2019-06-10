Отбивались наручниками и жезлом: пьяный житель Улан-Удэ накинулся на инспекторов ДПС с ножом

Разгуливающий по улицам Октябрьского района Улан-Удэ пьяный мужчина напугал случайных прохожих. Еще бы, ведь, словно плохой герой боевика, он шел и размахивал в руке огромным ножом. Чтобы явно неадекватный дебошир не успел кого-нибудь поранить, очевидцы обратились за помощью к инспекторам ДПС, которые дежурили неподалеку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/713880" frameborder="0"></iframe> В Улан-Удэ пьяный дебошир накинулся с ножом на полицейских.Видео: соцсети

Двое полицейских не стали вызывать подкрепление и решили сами задержать хулигана. Но сдаваться «сибирский мачете» не собирался. В ответ он накинулся со своим тесаком на инспекторов. Что происходило дальше, на камеру смартфона снял случайный очевидец. На кадрах видно, что сразу подойти к мужчине и скрутить его у полицейских не получилось. Тот, несмотря на алкогольное опьянение, неплохо держался на ногах и размахивая ножом прямо перед лицом инспекторов, оглядываясь, начал отступать назад. Один из сотрудников в это время поднял с асфальта какой-то предмет и кинул его в хулигана, но тот увернулся. Второй держал наготове жезл и в позе фехтовальщика готов был нанести удар, но такой возможности не предоставилось. Вскоре его напарнику надоели эти «танцы», и он схватив наручники бросился в атаку на дебошира. Еще через секунду буйного мужчину удалось повалить на землю и скрутить. Им оказался 32-летний местный житель. Как оказалось его запой перед выходом на улицу длился три дня без перерыва.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Собираются все доказательства вины задержанного. Также к делу прикреплена видеозапись, опубликованная в соцсетях.