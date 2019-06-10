Автобус № 52 маршрута "Завод им. Куйбышева - садоводство Озерное": как будет ходить до 1 октября

Сезон ремонта дорог в Иркутске набирает обороты. Автомобилисты вынуждены менять привычные маршруты, так как многие улицы временно закрывают. Так, до 1 октября, как уже известно, нельзя передвигаться по путепроводу, который связывает улицу Сурнова и Покровскую развязку. Как же быть?

− Если вы едете с Иннокентьевского моста в центр города или в сторону Качугского тракта, то двигайтесь под путепроводом по улице Олега Кошевого по «встречке», так как одна полоса тоже будет перекрыта, − рассказывают в пресс-службе администрации Иркутска. – Чтобы попасть из центра города на Иннокентьевский мост, езжайте по улице Сурнова, затем в сторону Качугского тракта, а возле Покровского рынка сверните налево. Еще один вариант – объехать по улице Рабочего Штаба.

Из-за ремонта водители подолгу стоят в пробках на Покровской развязке и на Иннокентьевском мосту. Так что по утрам лучше выезжать из дома заранее. Да, неудобно, но что поделать? Зато путепровод преобразится. Специалисты обновят проезжую часть, заменят барьеры и перила, бордюры и тротуары. Что важно, эту дорогу сделают еще надежнее: укрепят насыпь, отремонтируют опоры и балки.

На Покровской развязке ремонтируют путепровод.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Мы понимаем, что ремонт путепровода доставит неудобства автомобилистам, поэтому работы будут проводиться быстро и качественно, – отметил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Иркутска Андрей Пономарев.

Из-за глобального ремонта на Покровской, временно изменится и схема движения автобуса № 52, который возит дачников от остановки «Завод им. Куйбышева» в садоводство Озерное и обратно. Так, речь идет об остановках на улицах Олега Кошевого и Рабочего Штаба - на время реконструкции они исчезнут. Выезжая из Озерного, транспорт пойдет по улицам Сурнова и Рабочая, а дальше, как обычно, по маршруту.