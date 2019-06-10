2019-06-10T15:03:08+03:00
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Купание медведей: «Ох , хорошо, холодненькая пошла!»

Хищники плохо переносят жару, когда температура воздуха подходит к +30, в иркутской зоогалерее устраивают водные процедуры [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Купание медведей: «Ох , хорошо, холодненькая пошла!»Купание медведей: «Ох , хорошо, холодненькая пошла!»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Ой, тепленькая пошла!

-А вот и холодненькая, красота! Еще, еще! Я не готов заканчивать водные процедуры!!! Я требую продолжения банкета!

Если бы звери могли говорить, они бы это и сказали. Наверняка! Гималайский медведь Руся, его бурый товарищ Еха, леопард Гоша и лев – тоже Гоша сегодня принимали ванны. Ну как ванны, скорее, душ. Обычный, с помощью шланга. Но как счастливы были их мордочки, по которым били струи животворящей прохладной воды! Как ловил эти струи Руся, как не верил своему счастью Еха, а поверив, буквально катался по полу от удовольствия.

10 июня в Иркутске на градусниках было +30, как переживешь такие температуры вдали от водоема и спасительного тенька? Опять же, где взять водоем в зоопарке? Но в зоогалерее нашли возможность организовать купание медведей и примкнувших к ним льва и леопарда.

Купание зверей: как обитателей зоопарка спасают от летней жары.Юлия ПЫХАЛОВА

Вот оно, счастье! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот оно, счастье!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для медведей обливания холодной водой в жару - символ счастья. Мишки и по полу от счастья катались, и в воздухе переворачивались, когда на лету ловили струи воды, бьющие из шланга. А большой гималайский медведь Руся огромную свою пасть открыл, чтобы поток холодной воды мимо не пропустить.

Гималайский медведь жадно ловит струю холодной воды. Жарко! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гималайский медведь жадно ловит струю холодной воды. Жарко!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А леопард Гоша встретил воду с восторгом, как спасение.Ох! Ух! Красота. Прыжком вверх!

И пусть кто-нибудь скажет, что я - мокрая кошка!!! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И пусть кто-нибудь скажет, что я - мокрая кошка!!!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И тут же, вдоволь облившись холодной водой и натурально став мокрой, хотя и очень опасной кошкой, стремглав вниз! В движении - жизнь. А в воде - тем более.

Нет, совы, конечно, не хищники. Но в прохладе нуждаются! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нет, совы, конечно, не хищники. Но в прохладе нуждаются!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мокрые совы выглядят, может быть, и не очень. Но, во-первых, быстро высохнут. А во-вторых, для здоровья полезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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