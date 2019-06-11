Изменения в закон об участии в долевом строительстве: на сколько вырастут цены на квартиры в новостройках с 1 июля

Истории с обманутыми дольщиками, которые мечтали о собственном угле и отдали последние кровные, но в результате остались ни с чем, в нашей стране не редкость. Да и в Иркутской области подобных историй наберется немало. Самый яркий пример - «ЖК «Порт-Артур». Стройку заморозили из-за того, что компания, возводившая дом, объявила себя неплатежеспособной, и… 199 человек остались без квартир и денег. Однако эта история все-таки не с печальным концом: дольщики несколько лет обивали пороги разных ведомств и добились разморозки объекта. Застройщика сменили, и люди вселились в новые квартиры. Дольщикам многострадальной многоэтажки на Рябикова повезло меньше. Они настолько отчаялись, когда оказались в той же ситуации, что и жильцы «ЖК «Порт-Артур», что сами принялись… достраивать свой заброшенный дом. Уже 12 лет они доводят его до ума и верят, что однажды их новостройка получит официальный адрес. Однако скоро с такими историями будет покончено. По крайней мере, так полагают в Росреестре. Ведь с 1 июля в России вступают в силу новые правила участия в долевом строительстве, хотя поправки в закон приняли еще в конце декабря 2018-го. Эти правила кардинально изменились. На смену долевому строительству приходит проектное финансирование. Что это значит и как повлияет на цену квадратного метра жилья? Будут, в конце концов, у нас строить домов больше или меньше? Обо всем этом узнала «Комсомолка».

– С 1 июля дольщики не будут напрямую отдавать деньги застройщику, – объясняет замначальника отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра Иркутской области Ольга Коренева. – Вместо этого после заключения договора о долевом строительстве покупателям необходимо будет положить деньги в банк на специальный счет. Они будут открываться в тех же кредитных организациях, которые финансируют проект. Но сама компания сможет получить их только после того, как объект введут в эксплуатацию, а также будут зарегистрированы права как минимум на одну квартиру.

К слову, такие изменения не сюрприз для участников рынка. Об этих правилах банки и застройщики знают давно, ведь их ввели еще в 2017 году. Но вот пользоваться ими до этой поры они не спешили - слишком уж много неудобств доставляет она строителям, да и по карману бьет ощутимо. Однако прецеденты все-таки есть! По словам Ольги Кореневой, сейчас в Приангарье добровольно по новой схеме заключили лишь 94 договора по двум многоквартирным домам. Прямо скажем, негусто. Всего же в 2017 году в Иркутской области в общей сложности зарегистрировано 6645 договоров долевого строительства, еще 5915 оформлено за первые 9 месяцев 2018 года. Цифры с октября 2018 года по июнь 2019-го пока в процессе обработки.

Плюсы от грядущих изменений очевидны уже сейчас. Проще говоря, теперь отдавать сбережения за пустой котлован не придется. Истории, когда дольщики оставались и без квартиры, и без денег, уйдут в прошлое. А если стройка вдруг заморозится, то свои кровные накопления можно будет ЗАБРАТЬ из банка, и решать проблему долгостроя тогда придется уже кредитору, финансирующему проект. Поэтому в Росреестре считают, что теперь станет меньше недобросовестных застройщиков, ведь банки им просто откажут в кредите на финансирование проекта.

Минус же в том, что те сибиряки, кто уже заключил договор долевого строительства по старым правилам, перейти на новый порядок не смогут. Правило, увы, не затронет тех объектов, которые на момент привлечения финансирования не введены в эксплуатацию, а также если документы на долевое участие будут предоставлены на регистрацию до 1 июля 2019 года. Есть в этой схеме и еще один более жирный минус, который не отрицают даже в Росреестре. Изменения, которые вступят в силу с 1 июля, неизбежно сделают процесс строительства дороже. Что это значит? Очевидно, квартиры взлетят в цене.

– Мы предполагаем, что цена на недвижимость вырастет, но на сколько именно, пока трудно прогнозировать, - говорит Ольга Коренева. - Скорее всего, на первое время темпы строительства снизятся, застройщики займут выжидательную позицию и будут наблюдать за изменениями на рынке.

К слову, квадратные метры в новостройках уже подорожали. Если сравнивать с началом года, то однушка в центре стала недоступнее на 300 - 400 тыс. рублей. Как одну из причин скачка риелторы называют как раз новый закон.

Впрочем, резкого роста они тоже не прогнозируют. Так что сильно волноваться не стоит.