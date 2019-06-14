Шашлыки снова вне закона: особый противопожарный режим продлили в Иркутской области

Уже несколько лет подряд наступление теплых деньков ассоциируется у жителей Иркутской области с началом сезона лесных пожаров. Из-за этого любители пожарить шашлыки на природе превращаются в настоящих правонарушителей, а за желающими сжечь мусор на своем дачном участке следят так же пристально, как за преступниками. Все дело в особом противопожарном режиме, который действует в нашем регионе с 10-го апреля и продолжается до сих пор. И более того – будет продлен и далее! Как сообщает МЧС, в западных, центральных и южных районах Приангарья ограничение на выход в лес и разжигание костров завершится уже 1-го июля. А жителям северных районов Иркутской области придется отложить жарку шашлыков на природе до 15-го июля.

В основном жители Приангарья нарушают противопожарный режим, сжигая мусор и сухую траву и разводя костры в лесу.

- Открытый огонь в любом его виде будет воспринят как пожар, - предостерегает ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также на вас могут оформить протокол за нарушение правил безопасности, если вы просто выйдете погулять в лес, в котором горят деревья или трава.

К слову, нарушителей не мало. С начала сезона задержали 1168 человек.

- Всем им грозит штраф, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. - Тот, кто попадется на разжигании костра в этот период, должен будет заплатить от двух до четырех тысяч рублей.

Если вам просто необходимо сжечь мусор или сухую траву на своем участке, и вы не можете ждать до 1-го июля, то обратитесь в местную администрацию, которая поможет вам нанять специалистов со всем необходимым оборудованием. А с жаркой шашлыков и походом на природу лучше все же повременить: ведь намного приятнее отдыхать в лесу, не боясь, что вас оштрафуют инспекторы МЧС.