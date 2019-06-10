2019-06-10T07:16:10+03:00
Общество

Иркутский аграрный университет: востребованные специальности и гарантированное трудоустройство

В этом году вуз предлагает абитуриентам почти тысячу бюджетных мест
Дарья АМУРСКАЯ
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Иркутский аграрный университет: востребованные специальности и гарантированное трудоустройствоИркутский аграрный университет: востребованные специальности и гарантированное трудоустройство
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Иркутский государственный аграрный университет имени Александра Александровича Ежевского в этом году отмечает 85-летний юбилей.

Все прошедшие годы вуз развивался, увеличивалось количество студентов, преподавателей, а также направлений подготовки. Сегодня ИрГАУ ведет подготовку студентов по 20 программам бакалавриата и 12 программам магистратуры. Колледж при вузе предлагает получить среднее профессиональное образование. Есть, конечно, и аспирантура.

Иркутский аграрный университет: востребованные специальности и гарантированное трудоустройство

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Как подчеркнул Павел Деранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью ИрГАУ, выпускники университета не испытывают проблем с трудоустройством.

В этом году университет получил почти тысячу бюджетных мест, из них 410 - это бакалавриат, очное обучение. Если кто-то хочет одновременно учиться и работать, то вуз сможет предложить таким абитуриентам свыше 346 бюджетных мест по заочной форме обучения.

Среди наиболее востребованных специальностей - «Ветеринария».

- Сегодня это тренд, - отметил Павел Деранжулин. - Многие, особенно девушки, хотят учиться на ветеринаров, потому что любят домашних животных. Среди юношей традиционно в почете инженерный и энергетический факультеты.

Другие направления тоже востребованы - все бюджетные места всегда заполняются.

Нередко абитуриенты воспринимают сельхозуниверситет как вуз, готовящий специалистов для сельской местности. Однако примерно 50% направлений подготовки в ИрГАУ рассчитаны, в том числе, а возможно, и в-первую очередь, на городскую среду.

А если говорить о сельской тематике, то здесь в подготовке специалистов большое внимание уделяется практике.

Юлия Козуб, заведующая кафедрой технологии переработки сельскохозяйственной продукции и ветеринарно-санитарной экспертизы факультета биотехнологий и ветеринарной медицины, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказала, что технологи сельхозпроизводства, которых готовит вуз, - это специалисты широкого профиля, обладающие глубокими знаниями в области технологии производства, сырья, переработки, стандартизации, хранения сельхозпродукции. Они также владеют знаниями в сфере экономики, организации сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности.

- Наши студенты проходят подготовку по широкому кругу дисциплин и благодаря этому способны заниматься различными видами профессиональной деятельности, - отметила Юлия Козуб. - Они изучают биохимические и микробиологические основы, оборудование и элементы автоматизации, технологии производства мяса, молока, хлеба и многое другое. Практику такие студенты проходят на крупных предприятиях отрасли. Это способствует их дальнейшему успешному трудоустройству.

Кстати, если выпускник ИрГАУ идет работать к сельхозтоваропроизводителям региона, то получает подъемные из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, выпускники могут создавать собственные фермерские хозяйства и пользоваться всеми мерами поддержки КФХ.

Желающим поступить на факультет биотехнологий и ветеринарной медицины нужны результаты ЕГЭ по биологии, русскому языку и профильной математике. Призеры олимпиады «Золотой фонд Сибири» получают при поступлении в ИрГАУ дополнительные баллы.

Приемная кампания начинается с 20 июня.

Стоит отметить, что для студентов ИрГАУ поселок Молодежный Иркутского района, можно сказать, второй дом.

Здесь располагается не только главный корпус ИрГАУ, но и комплекс общежитий, комнатами в которых обеспечиваются все студенты. Условия хорошие - качественный ремонт, оснащенные современными стиральными машинами прачечные. Стоимость - от 315 до 470 рублей в месяц.

Также в поселке есть стадион, другая необходимая инфраструктура. Это практически кампус, жить и учиться в котором весело и интересно.

КОНКРЕТНО

Телефон приемной комиссии ИрГАУ (3952) 237-315.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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