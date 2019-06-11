2019-06-11T06:55:26+03:00
Политика

В Иркутском районе успешно завершается посевная кампания

Благодаря приобретенной технике работы на полях идут по графику
Александр АРТЕМЬЕВ
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На новеньком «Кировце» невозможно нарушить сроков. Фото: Кирилл ШипицинНа новеньком «Кировце» невозможно нарушить сроков. Фото: Кирилл Шипицин

В этом году весна пришла в область на 15 дней раньше обычного, поэтому и аграрии к полевым работам приступили тоже раньше. О количестве урожая фермеры пока не загадывают. Его, как и цыплят, считают по осени. Да и погодные условия никто не отменял: лето в Сибири, как известно, порой может подкинуть сюрпризы в виде засухи или проливных дождей. Однако очень хочется, чтобы в Приангарье и овощи уродились, и хлеба, чтобы кормов для скота с лихвой заготовили.

Сельскохозяйственные организации Иркутского региона к посевной приступили в конце апреля. К 1 июня аграрии выполнили по зерновым 100% плана. Всего в территории под пшеницу, овес, ячмень и другие культуры отдано 11,1 тыс. гектаров земель. По рабочему плану также посеяно 248 гектаров овощей из запланированных 296. Продолжается посев кукурузы, капусты, однолетних трав на сенаж и силос, а также яровых культур.

Фото: Кирилл Шипицин

Фото: Кирилл Шипицин

- Я доволен текущими результатами посевной кампании, - говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов, инспектируя ход работ. - Сельхозпроизводители и фермеры перевыполнили план: при запланированных 915 га засеяли более тысячи гектаров. В этом году районные аграрии вовремя получили областное субсидирование и приступили к полевым работам. Кроме того, помощь им традиционно оказывает Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района. Они могут получить заем до трех миллионов рублей под процент ниже банковского.

Конечно, чтобы добиться отличных результатов, нужно грамотно подготовиться к посевной кампании. Например, одно из крупнейших предприятий Иркутского района - «Сибирская Нива», производящее 150 тонн молока в месяц и славящееся на весь регион вкуснейшей молочной продукцией, закупило новую современную технику.

- Благодаря микрозайму мы за 9,6 миллиона рублей приобрели в лизинг свеженький и самый мощный трактор «Кировец» - 420 лошадиных сил, - рассказывает генеральный директор «Сибирской Нивы» Андрей Берг. - Зарекомендовал себя он отлично. За время посевной не было ни одной поломки, поэтому все работы идут в срок. Старые трактора у нас в хозяйстве уже лет 30, и, естественно, без каких бы то ни было комфортных условий для работы. В новом же есть все для удобства машиниста: хорошая шумоизоляция, кондиционер и даже магнитола.

Фото: Кирилл Шипицин

Фото: Кирилл Шипицин

Установлен в «Кировце» и компьютер. Он используется для посевного комплекса «Кузбасс», который приобрели еще в прошлом году. К слову, он «пашет» за троих. Если раньше для посевной обычно использовали три трактора (один шел впереди и производил культивацию, второй сеял, а третий прикатывал), то «Кузбасс» все это делает одновременно.

Обновить технику перед посевной удалось еще нескольким предприятиям Иркутского района: новые трактора появились у ООО «Молочная река» и ИП Скорняков, а ООО «Радуга» закупило комплекс машин для производства рапсового масла.

Фото: Кирилл Шипицин

Фото: Кирилл Шипицин

- Но и это еще не все, - говорит начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского района Надежда Новобрицкая. - 10 предприятий получат поддержку по программе «Развитие мелиорации земель» для приобретения оросительных систем. Например, АО «Искра» закупило и проводит монтаж поливной системы на полях в поселке Карлуке.

По плану посевная кампания в Иркутском районе должна завершиться 13 июня. После этого хозяйства и фермеры приступят к ремонту кормозаготовительной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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