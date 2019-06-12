Сергей Левченко выступит на радио «Комсомольская правда»
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко посетила XXIII Петербургский международный экономический форум. Глава региона принял участие в пленарных заседаниях, консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросу реализация национальных проектов, которую провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Также состоялась рабочая встреча губернатора с Министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым и другие.
На форуме Сергей Левченко и Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между двумя субъектами.
Соглашение также подписано между правительствами Иркутской области и Республики Хакасия.
В рамках форума губернатор Сергей Левченко дал интервью радио «Комсомольская правда». Программа выйдет в эфир 12 июня в 13.46 по московскому времени и в 18.46 на волне 91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске по местному. Радиопередача также будет доступна на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.
ИСТОЧНИК KP.RU