Ищут 70 человек: в лесу под Усольем пропала шестилетняя девочка

Волонтеры и полицейские прочесывают лес неподалеку от села Мишелевка в Усольском районе в поисках пропавшей 6-летней девочки. Маша Колодская в обед ушла в чащу вместе со своим дедушкой. В какой-то момент, мужчина отвлекся и не заметил, как пропала внучка. Убитый горем сельчанин пытался сам найти ребенка, а потом позвал на помощь.

- Из Иркутска на помощь в поисках направлены опытные оперативники и волонтеры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На месте уже работают 50 полицейских и 20 добровольцев.

Кроме того, на поиски Маши Колодской выдвинулся кинолог с поисковой собакой Ханной. В МВД уточнили особые приметы пропавшей девочки.

На вид 6 лет, светлые волосы, синие джинсы, светлое платье, красные туфли и красная кепка. Всех, кто-что либо знает о местонахождении Маши, либо видел ее, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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