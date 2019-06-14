2019-06-13T11:48:35+03:00
Общество

Методы лечения варикоза – без боли и без наркоза

Куда обращаться по поводу заболевания вен в Иркутске, какие методы лечения варикоза предпочесть
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Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»
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Болезнь чаще всего настигает людей, перешагнувших 30-летний рубеж. Причем подвержены развитию варикоза не только женщины, но и мужская часть населения, у которой данное заболевание стало встречаться достаточно часто. Первым тревожным симптомом начинающегося варикоза считаются сосудистые звездочки, появление отечности и тяжести в ногах, ночных судорог в икроножных мышцах. Это первый звоночек, который служит предупреждением и поводом для проведения даже профилактического обследования вен. Какие же методы лечения варикоза предпочесть?

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

При варикозной болезни происходит поражение самих стенок сосудов: они становятся извилистыми, теряют свою эластичность и способность осуществлять нормальный венозный отток. Из-за венозного застоя венозные стенки начинают воспаляться, что может привести к серьезному осложнению – тромбофлебиту, который опасен своими последствиями, в том числе и летальным исходом.

Существует много способов борьбы с болезнью, однако правильнее всего разобраться с причиной варикоза и лечить именно ее.

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Какие методы лечения варикоза сейчас предлагает современная медицина?

В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» предлагают самую современную технологию лечения варикозно-расширенных вен, которая выполняется при помощи лазера и называется ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция). ЭВЛК является однозначно верным решением для пациентов, которым по определенным причинам противопоказана классическая операция (пожилой возраст, сопутствующие заболевания и т. д.).

Ее преимущества перед полостной операцией – отсутствие наркоза, боли, шрамов и длительного восстановительного послеоперационного периода!

Через мини-прокол в вену вводится лазерный световод под контролем ультразвукового датчика и располагается на протяжении пораженной вены.

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Световод постепенно извлекается из пораженной вены и «запаивает» ее изнутри. Вся процедура длится от 20 до 40 минут.

После процедуры на ногу надевается компрессионный чулок и пациенту рекомендуется часовая прогулка.

Реабилитации не требуется. Главное требование – обязательное ношение компрессионного трикотажа около месяца после проведенной манипуляции.

Главное – во всем соблюдать меру, бережно относиться к своему здоровью. Полный косметический эффект наступает через полгода после лазерного лечения варикоза.

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Фото: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»

Акции клиники «Варикоза нет» в июне:

- 20% на лечение варикоза лазером на двух ногах.

Обычная цена – 92 000 руб. Цена по акции – 72 999 руб.;

- 10% на лечение варикоза лазером на одной ноге.

Обычная цена – 47 000 руб. Цена по акции – 42 999 руб.

Предложение действует до 30.06.2019 г.

Адрес: г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 167/5.

Тел.: (3952) 798-845, 89-88-189.

Сайт: проварикоз.рф.

Деятельность осуществляет ООО «Клиника на Верхней Набережной». Лицензия № ЛО-38-01-002460 от 27 мая 2016 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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