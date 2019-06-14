Чудесное спасение: 2-летний ребенок выжил, выпав из окна четвертого этажа в Иркутске

Очередной случай выпадения маленьких детей из окон в Иркутске. 13 июня, около 20.00 в квартире на 4 этаже, дома по улице Байкальская, 2-летний мальчик на несколько минут остался без присмотра взрослых, залез на подоконник, открыл выдвижную раму балкона и выпал из окна вниз. Чудом ребенок выжил.

- С различными травмами его госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Известно, что родители ребенка находились дома.

Напомним, в середине мая, подобный случай произошел и в Ленинском районе Иркутска. В одном из жилых домов из окна квартиры на 5 этаже выпал 5-летний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Полицейские дают грустную статистику по количеству выпавших детей в Приангарье. Ежегодно в нашем регионе выпадают до 34 ребятишек. При этом за последние два года 5 детей погибли. Чаще всего подобные происшествия происходят с детьми в возрасте до 4 лет (19 фактов) и от 5 до 9 лет (11 фактов)