2019-06-14T11:44:10+03:00
Происшествия

МЧС: пожар на строительном рынке тушат в Улан-Удэ

Есть угроза, что огонь перекинется на соседние здания
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Пожар на строительном рынке тушат в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.Пожар на строительном рынке тушат в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 июня, в Улан-Удэ произошло ЧП - загорелся магазин строительных материалов на проспекте Автомобилистов.

- На данный момент подразделения работают по повышенному рангу сложности, так как есть угроза, что огонь перекинется на стоящие поблизости строения, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия. - Пламя тушат 17 пожарных машин, 23 сотрудника МЧС. Пострадал ли кто-то во время ЧП, пока неизвестно. Причины пожара также будут выясняться позже.

По неподтвержденным сведениям, пламя охватило площадь в 1,5 тысяч квадратных метров, тушить его собираются также с помощью пожарного поезда и вертолета. Подробности пожара на строительном рынке в Улан-Удэ выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть человек спасли на пожаре в Усть-Илимске Иркутской области. К счастью, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Парковка запрещена: где в Иркутске с 1-го июля запретят оставлять автомобили
Боинг ВВС США приземлился в аэропорту Улан-Удэ
Популяризируя знания о Байкале
Иркутская область представляет свои возможности и продукцию в Китае
ЕГЭ 2019 в Иркутске и области: восемь выпускников выгнали с экзаменов за нарушения
Ученики «ИНК-Класса» посетили Ярактинское месторождение
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь встретился с губернатором китайской провинции Хэйлунцзян
ИГУ открыл сезон международных летних школ 2019 года
Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий: перспективные и востребованные на рынке труда специальности
Семь катеров, которые незаконно перевозили туристов, задержали на Байкале
«Черный лесоруб» из Тайшета заплатил государству штраф за четыре срубленных сосны
Шесть человек спасли на пожаре в Усть-Илимске
Виктория Дворниченко: Врачи должны идти навстречу людям. Необходимо организовать двухсменную работу медиков
Полицейские ищут свидетелей аварий, в которых погиб мальчик и пострадала девочка в Усолье-Сибирском
Жительница Бурятии прошла на кастинг шоу «Танцы»
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Два фильма, концерт и дегустация — программа фестиваля корейской культуры 2019 в Иркутске
Ставки на ипотеку в банках Иркутска снизились
Бесплатный мастер-класс по ушу проведут для иркутян 16 июня
В Иркутске вырубили зараженные яблони
26 камер видеонаблюдения установят в бывшем ЦПКиО Иркутска
Более 500 рыб и раков погибли на Байкале
СК: начата проверка по факту гибели 14-летнего подростка на реке Ангаре в Иркутске
Экс-мэр Ольхонского района отправится за решетку на 3 года
Сотрудники иркутского зоосада спасли двух раненых птиц из семейства соколиных
В День России в Братске организовали выставку ретро-автомобилей