МЧС: пожар на строительном рынке тушат в Улан-Удэ

В пятницу, 14 июня, в Улан-Удэ произошло ЧП - загорелся магазин строительных материалов на проспекте Автомобилистов.

- На данный момент подразделения работают по повышенному рангу сложности, так как есть угроза, что огонь перекинется на стоящие поблизости строения, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятия. - Пламя тушат 17 пожарных машин, 23 сотрудника МЧС. Пострадал ли кто-то во время ЧП, пока неизвестно. Причины пожара также будут выясняться позже.

По неподтвержденным сведениям, пламя охватило площадь в 1,5 тысяч квадратных метров, тушить его собираются также с помощью пожарного поезда и вертолета. Подробности пожара на строительном рынке в Улан-Удэ выясняются.

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