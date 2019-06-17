Прогноз погоды в Иркутске на день 17 июня: тепло, до +29

Если верить метеорологам, зонты сегодня, 17 июня, иркутянам можно оставить дома. В столице Приангарья дождя не ожидается. Ветер со скоростью 5-10 м/с днем подует с юго-востока, к вечеру сменит направление на северо-западное. Утром за окном +16, днем воздух в Иркутске прогреется до +27...+29 градусов. А вот жителей области в понедельник ждет испытание стихией. Накануне его уже прошли жители Саянска.

- Утром и днём в западных и северо-западных и центральных районах области - местами сильные дожди, грозы, град, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура в регионе утром +12...+17, днём уличные термометры покажут +27...+32. Но если небо затянут облака, то +17...+22.