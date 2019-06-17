2019-06-17T06:46:30+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на день 17 июня: тепло, до +29

По области — ливни, грозы и ветер до 20 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске на день 17 июня: тепло, до +29.Прогноз погоды в Иркутске на день 17 июня: тепло, до +29.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Если верить метеорологам, зонты сегодня, 17 июня, иркутянам можно оставить дома. В столице Приангарья дождя не ожидается. Ветер со скоростью 5-10 м/с днем подует с юго-востока, к вечеру сменит направление на северо-западное. Утром за окном +16, днем воздух в Иркутске прогреется до +27...+29 градусов. А вот жителей области в понедельник ждет испытание стихией. Накануне его уже прошли жители Саянска.

- Утром и днём в западных и северо-западных и центральных районах области - местами сильные дожди, грозы, град, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура в регионе утром +12...+17, днём уличные термометры покажут +27...+32. Но если небо затянут облака, то +17...+22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нам нужны мобильные сотрудники и без животных»: слепую массажистку из Самары не взяли на работу из-за собаки поводыря
Парадоксальная ситуация сложилась для руководителя соцпроекта «С собакой все пути открыты» Оксаны Серединской. Хотя в работе ей отказывают не только из-за поводыря, а зачастую из-за отсутствия зрения
Новости 24
Весенняя вакцинация против бешенства диких животных завершилась в Иркутской области
"Главный приз - бензопила!": "Комсомолка" проводит акцию "Победа в каждый дом"
Сотрудники МЧС спасли 10-летнего мальчика, тонущего в реке Лена
56 лет назад состоялся полет в космос Валентины Терешковой: 18 июня ищите в "КП" репринт газеты за 1963 год
Поехал навестить друга: 48-летний мужчина пропал в Куйтунском районе
МЧС Иркутской области: не поджигайте тополиный пух — сгорит дом
Бесплатные тренировки на свежем воздухе в Иркутске: расписание 17-23 июня
Николая Трубина из Ангарска ищут уже две недели
Документалисты из Китая снимут фильм о чудесном исцелении в Иркутске
Эксперты подсчитали, сколько жилья можно снять в Сибири, сдав квартиру в Москве
Превратности любви в зоогалерее Иркутска: лисичка Кира без ума от пса Семена
Потоп в Саянске: проливной дождь 16 июня затопил улицы и магазины города
Эпидемия лихорадки Денге в Таиланде: отдых сибиряков на Пхукете и Самуи под угрозой
Ремонтники заплатили сибирячке двойную цену за потерянный ноутбук, отказавшись купить новый
В Иркутской области горит 3, 5 тысячи гектаров тайги
Пожар в караоке-баре на ул. Петрова, 64 потушили в Иркутске
Ушла из дома и пропала: в Шелехове ищут 19-летнюю девушку
Шесть лесных пожаров горит в Иркутской области
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе «Вилюй»
Иркутский государственный университет: Гарантия трудоустройства