2019-06-17T14:15:21+03:00
Общество

Более 8 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области

Прививки от лесных паразитов поставили почти 50 тысяч жителей Приангарья
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Более 8 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области.Более 8 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области.Фото: Игорь БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лето, солнце, жара! Ну как тут не сбежать из душного города на природу! Да вот незадача. Клещи не дремлют. Лесные паразиты так и ждут «звездного часа», чтобы запрыгнуть на свою жертву. Всего с начала года с жалобами на их укусы уже обратились 8095 человек. Из которых 5175 пострадавших, это жители областного центра. Среди них 1011 – дети. Кроме того, в санитарном ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом общее число обратившихся за помощью сибиряков, снизилось на 19%. Тогда, в июне 2018 их было уже 9960 человек.

- В лабораториях исследованы 4573 клещей, почти треть из них являются переносчиками инфекций, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области. – У троих пациентов подтвердился диагноз энцефалит и еще у шести нашли боррелиоз.

Врачи напоминают, что поставить прививку от опасной болезни еще не поздно. Главное, поставить вакцину хотя бы за две недели до выхода на природу, а иначе организм не успеет выработать иммунитет. К слову, такой возможностью уже воспользовались 49 950 жителей Иркутской области. Среди них 17 757 детей.

БДИ!

Снятого клеща кладем на влажную ватку, помещаем в коробочку. Его должны исследовать в лаборатории. Если кровосос не сохранился, у вас возьмут на анализ кровь.

Специалисты напоминают: у пострадавшего от укуса клеща в запасе есть трое суток. После врачи уже не смогут применить большую часть препаратов, спасающих от того или иного заболевания, переносимых кровососами: они просто не подействуют, вирус попадет в организм и начнет свою разрушительную работу.

НА ЗАМЕТКУ

Находясь в лесу

- надевайте светлую одежду (на ней лучше видны клещи) с длинными рукавами, брюки заправляйте в носки, на голову — косынку, капюшон;

- проводите само и взаимоосмотры каждые 1-2 часа;

- применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие клещей;

- в лесу держитесь середины дороги, избегайте зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидите на траве;

- осматривайте домашних животных, которых берете с собой;

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Прокуратура заставила регионального оператора вывезти мусор из Ленинского района в Иркутске
В Черемхово планируют капитально отремонтировать одну из старейших школ Приангарья
Более 230 миллионов рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске
Ремонтные работы на улице Багратиона планируют завершить до 10 июля в Иркутске
Школы Братска вошли в число лучших образовательных учреждений Иркутской области
Стань звездой теле и радиоэфиров вместе с «КП»: Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников
Шесть лесных пожаров тушат в Иркутской области
Представители ИГУ — в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: бизнес-миссия в Харбин открыла новые перспективы иркутским предпринимателям
Более 700 тысяч рублей украли телефонные мошенники у двух иркутян
Семь черных лесорубов-нелегалов из Средней Азии поймали в Чунском районе
Жгли мусор и разводили костры: за минувшие выходные 11 человек оштрафовали в Иркутской области