2019-06-17T13:43:59+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: 18 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 19 м/с
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Штормовое предупреждение: 18 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град.Штормовое предупреждение: 18 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Приангарье готовится принять очередной удар стихии. 18 июня в Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 14-19 м/с. Метеорологи прогнозируют ливни, грозы и град. В региональном МЧС напомнили о правилах безопасности в ненастную погоду.

- Воздержитесь от прогулок и поездок в грозу, - советуют в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Оставайтесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки и антенн.

Если же непогода все же застала вас на улице – не прячьтесь под деревьями. Спасатели напоминают, чем выше дерево, тем выше шанс, что именно по нему зарядит молния. Так что лучше всего укрыться в здании. Особенно опасна гроза в поле. В таком случае следует найти низину, сесть на корточки и обхватить голову руками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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