Штормовое предупреждение: 18 июня в Иркутской области ожидаются ливни, грозы и град

Приангарье готовится принять очередной удар стихии. 18 июня в Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 14-19 м/с. Метеорологи прогнозируют ливни, грозы и град. В региональном МЧС напомнили о правилах безопасности в ненастную погоду.

- Воздержитесь от прогулок и поездок в грозу, - советуют в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Оставайтесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки и антенн.

Если же непогода все же застала вас на улице – не прячьтесь под деревьями. Спасатели напоминают, чем выше дерево, тем выше шанс, что именно по нему зарядит молния. Так что лучше всего укрыться в здании. Особенно опасна гроза в поле. В таком случае следует найти низину, сесть на корточки и обхватить голову руками.

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