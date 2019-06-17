Вместо подтяжки – удаление груди: иркутянка отсудила у клиники миллион рублей за неудачную пластику

− Каждой женщине хочется быть красивой, вот и мне хотелось… - вспоминает 50-летняя Оксана Панова о том, как почти два года назад решилась на пластику. – У меня в принципе всегда были некоторые проблемы с весом – то набираю, то худею. Вот и в августе 2017-го я сидела на очередной диете. Только вот грудь после этого сильно обвисла – у меня ведь был 6-й размер. И я решилась на подтяжку.

Пластического хирурга Оксана выбрала довольно быстро: это был ее хороший знакомый, когда-то она делала фотосъемку его свадьбы. Сыграло роль личное доверие. В общем, Оксана сдала анализы, заключила договор с клиникой, заплатила 111 тысяч рублей и в конце августа легла на операционный стол.

− Все прошло успешно, но буквально на следующий день у меня подскочила температура до 38,5 градусов, начались жуткие боли в груди, − рассказывает Оксана Панова. – Врач успокаивал, что это нормальная реакция на хирургическое вмешательство, назначил жаропонижающие лекарства. Через два дня меня выписали. Но дальше – хуже. Температура не спадала, а боли так дико «рвали» грудь, что бывало, я кричала прямо посреди улицы.

Спустя неделю Оксана сняла повязку и ахнула от ужаса. Кожа возле операционного шва воспалилась и почернела, стала лопаться, появился гной. Но пластический хирург снова заверил, что ничего страшного в этом нет, мол, такое случается, прописал постельный режим, ежедневные перевязки и препараты. День за днем, а толку от лечения нет - чернеющие раны стремительно разъедали грудь.

− Супруг бил тревогу, он уже всерьез боялся за мою жизнь, − говорит Оксана Панова. – Спустя две недели после пластики по его настоянию я обратилась в областную больницу. Меня срочно госпитализировали, сделали операцию. Просыпаюсь после наркоза, а врач говорит: «Оксаночка, мы вас спасли. Для здоровья никакой опасности нет. Но от груди практически ничего не осталось…». Я потрогала себя и заплакала…

Супруг всеми силами поддерживал Оксану в трудный период жизни после неудачной пластики. Фото: из архива героини публикации.

По словам иркутянки, она впала в глубокую депрессию, и только через четыре месяца вернулась к обычной жизни. Мелькала мысль сделать искусственную грудь, чтобы не чувствовать себя неполноценной, но любящий муж настрого запретил: «И думать не смей! Ты мне нужна живая и здоровая, а красота – дело десятое». Когда Оксана оклемалась, обратилась в клинику с претензией.

− Изначально просила, чтобы мне возместили 300 тысяч рублей, но пластический хирург и слушать не хотел, − рассказывает женщина. – Сказал, что я сама виновата: не соблюдала постельный режим. Конечно, я не ожидала такой реакции, тем более от давнего знакомого.

Начались судебные тяжбы. Чтобы доказать вред, нанесенный здоровью после операции, Оксане прошла пять медицинских экспертиз – три в Иркутске и две в Красноярске.

− Пластический хирург должен был сразу признать, что возникли осложнения, и перенаправить пациентку на другую операцию, но вместо этого он убеждал ее, что все в порядке, − говорит адвокат Оксаны Пановой Юрий Саляхудинов. – В итоге из-за внутрибольничной инфекции у нее развился гнойно-некротический мастит − это очень серьезный диагноз.

По словам адвоката, отстоять правоту удалось благодаря помощи специалистов регионального Росздравнадзора. После жалобы адвоката и Оксаны Пановой они провели внеплановую проверку, нашли нарушения в работе клиники.

Каков итог? По решению Свердловского районного суда Иркутска медицинская клиника вернет своей пациентке деньги за операцию, неустойку за то, что не сделали этого сразу, компенсирует моральный вред, а также выплатит штраф за несоблюдение прав потребителя – в общей сумме около одного миллиона рублей.

Но и это не конец истории. Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хотела помолодеть и убрать морщинки, а после пластической операции страшно выйти на улицу без черных очков

Сибирячка из-за хирургического вмешательства едва не лишилась зрения (подробности).

Смертельная ринопластика: в погоне за красивым носом, сибиряк лишился жизни

Житель Забайкалья умер во время подготовки к операции по исправлению перегородки носа (подробности)