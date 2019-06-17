Отмыли и накормили: семейная пара спасла маленькую нерпу на Байкале

Ролик, на котором семейная пара спасает ослабевшее животное, стремительно набирает популярность в соцсетях. На нем мужчина, стоя по щиколотку в воде аккуратно и бережно обливает нерпу водой.

- Операция по спасению нерпы, приехали порыбачить, а чего она не плывет, Юра, - спрашивает на видео своего мужа неизвестная женщина, которая вместе с супругом встретила нерпу на берегу Байкала.

- Может она съела чего, - предположил мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/715103" frameborder="0"></iframe> Были рыбаками, а стали спасателями: семейная пара нерпе на Байкале.Видео: Instagram аккаунт «Весь Улан-Удэ».Предоставлено "КП"

Пара, увидевшая милую мордашку байкальского тюленя, который жалобно просил о помощи, просто не смогла пройти мимо. И неожиданно для себя из рыбаков, превратилась в спасателей. Решив, что животное болеет, супруги решили поделиться с ней уловом и угостили пойманной рыбкой.

-Давай, ням-ням, молодец моя девочка,- радуется автор видео, снимая, как довольная нерпа уплетает подношение.

Вкусно перекусив и получив порцию ласки, нерпа отплыла на несколько метров от берега, после чего на радость своим благодетелям несколько раз ловко вынырнула из воды.

- Ого, ты нам теперь фокусы показываешь за спасение, - удивилась сибирячка, наблюдая за представлением своей новой знакомой.

Пользователи соцсетей восторженно отреагировали на ролик.

- Слава Богу, мир ещё не без добрых людей, молодцы, - вынесли свой единодушный вердикт комментаторы.

Напомним, что это уже не первый случай, когда человек приходит на помощь одному из самых известных символов Байкала. Так, в апреле этого года московские туристы, путешествовавшие по озеру на велосипедах, увидели возле одной из проталин большое черное пятно. Подойдя ближе, они поняли, что это нерпа, которая примерзла ластами ко льду. Разбавив кипяток из термоса байкальской водой, ребята аккуратно смогли растопить наледь и освободить бедолагу из плена.

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