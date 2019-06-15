Туристы со всего света приезжают в Сибирь, ради того, чтобы увидеть байкальскую нерпу

У туристов приезжающих на Байкал появилась уникальная возможность вживую увидеть один из главных символов озера. На острове Тонкий архипелага Ушканьи острова открыли площадку для наблюдения за нерпами. Здесь в заповеднике «Заповедное Подлеморье» всего в считанных метрах от берега находится небольшая стена, через которую, словно солдаты из средневековых бойниц, выглядывают любопытные туристы. К счастью, в руках у них лишь фотоаппараты и телефоны, которые без остановки делают редчайшие кадры.

- В первые дни на лежбище было не больше 15 особей, но уже через два дня их здесь не меньше 150, - отмечают ФГБУ «Заповедное Подлеморье». - Все гости остаются под большим впечатлением.

Сотни нерп нежатся на камнях и даже не подозревают, что за ними наблюдают любопытные туристы. Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

В заповеднике отмечают, что пока больше всего туристов из Таиланда, но есть и другие иностранцы. Не отказываются от уникальной возможности увидеть байкальского эндемика и наши соотечественники. Ведь до этого, большинство россиян могли увидеть нерп только в неволе.

Больше всего нерпы любят вкусно покушать и погреться на камнях. Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

На суше байкальская нерпа выглядит смешно и неуклюже, но оказавшись в воде, превращается в ловкого хищника. Фото: сайт ФГБУ «Заповедное Подлеморье».