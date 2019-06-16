Охотники за головами: зарплаты врачей в Сибири - от 50 до 100 тысяч, потому что не хватает специалистов

Сегодня - День медицинского работника. Поздравления принимают врачи, медсестры, санитары. Те самые "люди в белых халатах", которым мы все обязаны жизнью и здоровьем. Их труд очень тяжел и ответственен, очень сложен - ведь приходится принимать и пропускать через себя человеческую боль. А зарплаты? Сами медики порой считают, что они невелики, и в чем-то правы. Но вот аналитики HeadHunter, известной службы поиска квалифицированного персонала, возвращают нас к реальности. И говорят - зарплаты у врачей выше, чем в среднем по региону.

Сколько зарплата у врачей в Сибири

Сначала смотрим данные статистики. Здесь указана "средняя зарплата по больнице" в Иркутской области - 41,7 тысяча рублей. Это - на круг, для всех. Если доход нянечки, медсестры, терапевта и главврача во всех районах сплюсовать и поделить на число медицинского персонала, то так и выйдет.

Много это или мало? Вы удивитесь, но для средней зарплаты - не так мало. И вот почему. В Иркутской области больше всех получают на добыче полезных ископаемых. Но это работа вахтами на рудниках и приисках. Там зарплата 101 тысяча рублей. Финансисты в среднем расписываются в получку за 57 тысяч рублей. А вот, например, продавцы - 24 тысячи, повара - 20, 5 тысяч. В образовании доход тоже на десятку меньше. Немного получают строители.

Еще один довод. Эта информация покажется совсем странной, но мало кто сравнивает свой доход с доходом соседа. А вот в Алтайском крае эта самая "средняя по больнице" дотягивает аж до 25 тысяч 930 целковых, в Омске - 33,9 тысяч, Кузбассе чуть больше - 34, 6 тысячи, в Новосибирской области - 37,6 тысяч. И даже в Красноярске - 40,5 тысяч. .

При этом врачей и медсестер везде не хватает. Немудрено, что специалисты отмечают - идет самая настоящая "охота за головами". В самом деле. Наверное. если предложить омскому доктору иркутскую зарплату при том же режиме труда, то он наверняка согласится. В районах специалистам предлагают еще и жилье, либо компенсацию найма, подъемные - от 100 тысяч и выше, помощь с ипотекой, программу "Земский доктор". Представители большей части других профессий об этом и не слышали и чаще всего рады уже тому, что работа есть и зарплату платят.

-Высокий уровень конкуренции среди работодателей за персонал стал причиной того, что сегодня медики не боятся остаться без работы: у представителей этой сферы высокая уверенность в быстром трудоустройстве и низкая готовность идти на уступки и снижать свои зарплатные ожидания, - приводит мнение аналитиков Елана Таращук, представитель HeadHunter - В целом, сотрудники медицинской сферы практически не опасаются сокращений и довольно комфортно ощущают себя на рынке труда.

В Иркутске ищут работу более 5 тысяч врачей

Это данные HeadHunter. Столько в их базе резюме специалистов. Здесь и те, кто закончил недавно или заканчивает сейчас медицинский вуз и колледжи Иркутска, и соискатели из других регионов России.

- Из них 22% приходится на медицинских представителей, 16% - младший и средний медперсонал, лечащие врачи составляют 10% среди самых популярных специализаций в резюме, - отмечает Елена Таращук.

Это мало. Потому что с медицинскими представителями как-то все в порядке. Их хватает. Работодатели чаще всего ищут лечащих врачей (35% от общего количества размещенных вакансий), врачей-экспертов (26%), младший и средний медперсонал (21%). А потенциальные специалисты не торопясь выбирают.

Есть из чего. В среднем работодатели Иркутска готовы платить врачам 50 600 рублей (а медики хотят получать от 50 000 руб. до 75 000 руб.), младшему и среднему медицинскому персоналу – 30 000 (здесь ожидания даже ниже - от 20 000 руб. до 30 000 руб.), фармацевтам в среднем 39 600. Аптекари завышенных претензий по окладам не имеют. Их все устраивает.

При этом наших выпускников также готовы перехватить конкуренты из других регионов России, размещая сви вакансии на иркутских страницах. Врачей зовут в Архангельскую область, в райцентры Карелии.

Речь во всех этих вакансиях идет, конечно, не об окладе. А об общем заработке при напряженном рабочем графике. Врачи, как и представители других профессий, неизбежной переработкой, конечно, недовольны. Но, по справедливости сказать, по 8 часов в день сейчас работают мало где. Как в государственных структурах ( там трудятся на 1,5 ставки), так и, тем более, в коммерческих. Увы, это капитализм и организация труда приближается к японской. А среди вакансий нашлась одна, где ищут врача-организатора на хронометраж рабочего времени и оптимизацию процессов. Говоря по- русски, минус перекуры и чаепития, разговоры по телефону на внеслужебные темы,обед в строго отведенное время.

В частной клинике врачам-косметологам без опыта готовы платить больше 100 тысяч рублей.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ВРАЧЕЙ В ИРКУТСКЕ

80-120 тысяч рублей. Врач-косметолог

Инъекционные, лазерные, аппаратные, уходовые процедуры по лечению, профилактике старения и омоложению кожи лица и тела. Врач, прошедший ординатуру или интернатуру по дерматокосметологии или косметологии, тематическое усовершенствование по медицинской косметологии. Опыт работы необязателен.

180 тысяч. Врач. Вахта на Камчатку

Оказание первичной медико-санитарной помощи сотрудникам компании-клиента: проведение первичной диагностики заболеваний и травм, оказание амбулаторной помощи, консультации по медицинским вопросам. Обязательно наличие действующего сертификата врача. Опыт работы обязателен - от 5 х. лет. Готовность к ненормированным рабочим дням, внеплановым вызовам.

до 100 тысяч главврач (свободный график, совместительство)

Требуемый опыт работы: 3–6 лет. Наладить работу клиники.

50 тысяч невролог

Без опыта. В неврологическое отделение (стационар).Образование высшее профессиональное, Наличие действующего сертификата по специальности "Неврология".

Возможность подработки.

60 - 100 тысяч Врач стоматолог-ортодонт

Осуществление квалифицированного и современного ортодонтического лечения детям и взрослым.Опыт работы. Индивидуальный подход и доброжелательное отношение к пациентам. Грамотное составление плана лечения и ведения медицинской документации.

От 100 тысяч Врач-терапевт в санаторий в Китай

Обязанности: отвечает за лечение больных в санатории.Требования: высшее медицинское образование, опыт работы врачом-терапевтом от пяти лет. Знание языков не нужно, есть переводчик. Компания оплачивает питание, проживание, перелёт. Оформляет мед.страховку. Отпуск каждые полгода - 15 дней.