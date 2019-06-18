2019-06-17T13:30:07+03:00
Здоровье

За здоровьем спины и суставов - в санаторий «Кедр»

Новые оздоровительные программы помогут вам вернуть радость движения
Анна ПОПОВА
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Фото: Санаторий «Кедр»Фото: Санаторий «Кедр»
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Стресс на работе, постоянное сидение за компьютером и практически полное отсутствие физической активности - вот три фактора, которые сопровождают жизнь современного человека. Их следствием является не только моральная и физическая усталость, но и появление серьезных проблем со здоровьем, при этом особенно страдают позвоночник и суставы. Поэтому каждому из нас время от времени просто необходимо выбраться из душного офиса и выехать за город, чтобы подлечиться, отдохнуть, прийти в себя и настроиться на позитив. В этом вам может помочь санаторий «Кедр». Он является одной из самых современных и технологически оснащенных здравниц в нашем регионе. За свою более чем 25-летнюю историю в нем успели пройти лечение тысячи людей, которые после этого обрели новое качество жизни.

Грязь и минеральная вода против боли

Специалисты санатория «Кедр» предлагают вам пройти одну из инновационных программ по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата – «Здоровая спина» и «Здоровые суставы». В каждую из программ входит прием врача-куратора и узких специалистов по показаниям: невролог, уролог, кардиолог, эндокринолог обследуют вас и назначат необходимое лечение. Также в обе программы включены лечебная ходьба, массаж, прием минеральной воды и фиточая, вихревые ванны, магнитотерапия, иглоукалывание и многое другое. Эти лечебные программы включают в себя достаточное количество процедур, и уже через 10 - 14 дней вы почувствуете, что ваше состояние значительно улучшилось, боль в спине и суставах уменьшилась, а настроение поднялось. А если вы захотите дополнительно обследовать другие органы и системы, то это не проблема! Санаторий «Кедр» – одна из немногих здравниц в Иркутской области, где есть не только все узкие специалисты, которые могут вас проконсультировать, но и специальные кабинеты диагностики, в которых можно пройти углубленное обследование организма.

Если говорить об уникальных методиках лечения, которые применяют в санатории «Кедр» для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, то таких здесь немало. Одна из них - это применение минеральных вод. В «Кедре» есть как питьевая минеральная вода, так и сероводородная для наружного применения. Еще одна уникальная процедура в санатории – аппликации из лечебной торфяной грязи, которую специалисты «Кедра» широко применяют при лечении болей в спине и суставах. Вдобавок ко всему в санатории есть своя радоновая лаборатория со специальными ваннами, которые являются эффективными при патологиях различных органов и систем.

Фото: Санаторий «Кедр»

Фото: Санаторий «Кедр»

Лечение с комфортом

Санаторий «Кедр» – это современная здравница с комфортными номерами категорий стандарт, стандарт+, улучшенный и люкс. Обстановка в санатории очень современная и удовлетворит вкусы даже самых взыскательных гостей оздоровительного учреждения. Персонал очень вежливый и обходительный. Он делает все, чтобы гости санатория чувствовали себя как дома. На территории здравницы есть комфортная зона отдыха, просторный зал ЛФК с современным оборудованием, бильярдная и другое. В теплое время года на территории санатория работают спортивные площадки, прокат велосипедов, роликов. Есть возможность прогулки на лошадях среди красот соснового бора. Теплый сезон является важнейшим циклическим процессом оздоровления человека и релаксации организма как взрослых, так и детей. Пение птиц, общение с белками, красота сибирской природы - все это подарит вам много новых впечатлений и позитивных мыслей.

Фото: Санаторий «Кедр»

Фото: Санаторий «Кедр»

Программы лояльности

Санаторий ценит каждого своего гостя, поэтому постоянно расширяет программы лояльности. Совсем недавно были внедрены специальные предложения для именинников и тех гостей, которые посещают санаторий несколько раз в году.

Если вы хотите отдохнуть вдали от городской суеты, с пользой для здоровья, то санаторий «Кедр» - это идеальное место. Здесь находят индивидуальный подход к каждому гостю в целях его эффективного оздоровления. Главное - помнить: вы счастливы завтра, если думаете о здоровье сегодня!

Фото: Санаторий «Кедр»

Фото: Санаторий «Кедр»

Для удобства гостей открыт офис продаж санатория «Кедр» по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1/4, здание бизнес-центра «Терра», 1-й этаж. Здесь вы можете узнать более подробную информацию об акциях и скидках, а также приобрести путевку.

Всю интересующую вас информацию можно получить по телефону (39553) 704-65.

Фото: Санаторий «Кедр»

Фото: Санаторий «Кедр»

Сайт: www.kurortkedr.ru

Инстаграм: kedrsayansk

https://www.ok.ru/kedrsayansk

https://vk.com/kurortkedr

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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