2019-06-18T04:12:01+03:00
Общество

Погода в Иркутске на сегодня, 18 июня: пасмурно, но после обеда небо разъяснится

А вот в регионе вовсю льют дожди
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске на сегодня, 18 июня: пасмурно, но после обеда небо разъяснится.Погода в Иркутске на сегодня, 18 июня: пасмурно, но после обеда небо разъяснится.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погрелись пару-тройку дней на солнышке и хватит. Сегодня утром, 18 июня в Иркутске прошел дождь. Правда, как отмечают метеорологи, он был небольшим, но небо и сейчас пасмурно, тучи нависли. Днем — переменная облачность, временами даже солнечно. Ветер дует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, утром с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в раннее время +15, днем будет +20, +22 градуса.

Жителей региона небесная канцелярия, как правило, не балует. Во вторник в Приангарье ожидаются ливни, грозы, град и усиление ветра до 14-19 м/с. Урожай бы не побило...

- По области — переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром — туман.

Ветер 18 июня по области гуляет западный, северо-западный, в западных и центральных районах днем сменится на юго-восточный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +20...+25. Однако, если солнце закроют тучи выше +10...+15 ждать не приходиться. А теплее всего в этот день в Катангском и северо-восточных районах, там синоптики обещают +25...+30, даже при натекании облачности там будет +18...+23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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