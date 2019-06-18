2019-06-18T10:15:10+03:00
Тема дня - Иркутск

Проект Городская среда. Чем живет живет Иркутск сегодня, как будет меняться и развиваться областная столица в будущем

Гости: мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
Евгения ДМИТРИЕВА
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гость мэр города Иркутска Дмитрий Бердниковгость мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
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гость участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

гость участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

проект Городская среда. Чем живет живет Иркутск сегодня, как будет меняться и развиваться областная столица в будущем

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ИСТОЧНИК KP.RU

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