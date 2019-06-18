Проект Городская среда. Чем живет живет Иркутск сегодня, как будет меняться и развиваться областная столица в будущем
Гости: мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
гость мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
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гость участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус
проект Городская среда. Чем живет живет Иркутск сегодня, как будет меняться и развиваться областная столица в будущем
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