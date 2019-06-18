"Я ми-ми-Мишка": "Бурятский жеребец" выступил на телешоу "Давай поженимся!"

Два года назад в Бурятии снимали первый "горячий" русский фильм со сценами БДСМ "Бурятский жеребец". "Комсомольская правда" в Иркутске писала о том, что это своеобразный ответ "50 оттенкам серого". Главную роль в эротическом кино исполнил местный актер Михаил Альков. И вот о нем вновь услышали! Михаил поучаствовал в телепередаче "Давай поженимся!", которая вышла в эфир 17 июня. Полгода назад Михаил переехал из Улан-Удэ в Москву, но все еще с гордостью представляется "Бурятским жеребцом", как прозвали его в родном городе.

- Я сыграл парня легкого поведения, - признался Михаил в эфире телепередачи, а также показал кадры из фильма. Ведущие и участники бурно обсуждали оригинальность ленты.

Невесту, 27-летнюю блогершу Киру из Вологды, Михаил Альков решил покорить своей песней про то, как парень ублажает властную женщину.

- Я ми-ми-Миша, я Миша мимишный, весь плюшевый, пушистый, твой антидепрессант! - пел "Бурятский жеребец", нарядившись в костюм белого медведя. Невеста, к слову, его поддержала: выбежала на сцену и стала подтанцовывать. Но финал передачи удивил всех.

- Извините, что нарушаю все форматы, но вот эта девушка по имени Валерия... Я хотел бы с ней познакомиться, - сказал Михаил и увел подругу невесты в свою комнату. Она была вовсе не против, наоборот. По ее словам, она сразу почувствовала, что между ними что-то есть.