2019-06-18T10:16:22+03:00
Общество

"Я ми-ми-Мишка": "Бурятский жеребец" выступил на телешоу "Давай поженимся!"

Улан-удэнец Михаил Альков покорял своей харизмой невесту из Вологды, но выбрал ее подругу
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
"Я ми-ми-Мишка": "Бурятский жеребец" выступил на телешоу "Давай поженимся!". Фото: скриншот видеозаписи программы "Давай поженимся!""Я ми-ми-Мишка": "Бурятский жеребец" выступил на телешоу "Давай поженимся!". Фото: скриншот видеозаписи программы "Давай поженимся!"
Изменить размер текста:

Два года назад в Бурятии снимали первый "горячий" русский фильм со сценами БДСМ "Бурятский жеребец". "Комсомольская правда" в Иркутске писала о том, что это своеобразный ответ "50 оттенкам серого". Главную роль в эротическом кино исполнил местный актер Михаил Альков. И вот о нем вновь услышали! Михаил поучаствовал в телепередаче "Давай поженимся!", которая вышла в эфир 17 июня. Полгода назад Михаил переехал из Улан-Удэ в Москву, но все еще с гордостью представляется "Бурятским жеребцом", как прозвали его в родном городе.

- Я сыграл парня легкого поведения, - признался Михаил в эфире телепередачи, а также показал кадры из фильма. Ведущие и участники бурно обсуждали оригинальность ленты.

Невесту, 27-летнюю блогершу Киру из Вологды, Михаил Альков решил покорить своей песней про то, как парень ублажает властную женщину.

- Я ми-ми-Миша, я Миша мимишный, весь плюшевый, пушистый, твой антидепрессант! - пел "Бурятский жеребец", нарядившись в костюм белого медведя. Невеста, к слову, его поддержала: выбежала на сцену и стала подтанцовывать. Но финал передачи удивил всех.

- Извините, что нарушаю все форматы, но вот эта девушка по имени Валерия... Я хотел бы с ней познакомиться, - сказал Михаил и увел подругу невесты в свою комнату. Она была вовсе не против, наоборот. По ее словам, она сразу почувствовала, что между ними что-то есть.

Михаил Альков "сломал" формат передачи и сам выбрал подругу невесты. Фото: скриншот видеозаписи программы "Давай поженимся!".

Михаил Альков "сломал" формат передачи и сам выбрал подругу невесты. Фото: скриншот видеозаписи программы "Давай поженимся!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер
Митрополит Екатеринбургский Кирилл согласился с «КП»: Собор Святой Екатерины не будет строиться ни на какой общей территории, застройщик – Уральская горно-металлургическая компания – предоставляет место, на которое указала наш корреспондент!
Новости 24
Сергей Левченко обратился за поддержкой в федеральный центр
Прыгаем через костер и ищем цветок папоротника: жителей Иркутска приглашают на Купальскую ночь
В Иркутской области полицейские задержали банду наркоторговцев
Автомобиль для солидных людей: мужчина купил несуществующий джип у продавца из Ангарска
ДТП в Усолье-Сибирском: полиция ищет свидетелей и виновников
В Иркутске задержали трех угонщиков, которые промышляли воровством из автомобилей
В онкологическом диспансере определили лучших докторов
Торгово-промышленная палата Восточной Сибири проводит Первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»
Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
21 ДТП произошло за неделю в Ангарске
Анатолий Ильин: Усть-Кутская больница ждет молодых, талантливых врачей
В Иркутске стартовал проект «Лето в городе»
Иркутская область принимает все возможные меры для строительства дороги на Ольхоне