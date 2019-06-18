Индекс окрошки: сколько в Сибири стоит приготовить летний суп в 2019 году

Нет, конечно, окрошка разная нужна. В жару особенно. Кто-то любит ту, что на кефире, другой - сыворотке. Но самая-самая наша окрошка – традиционная, на квасе. Вкусная, охлаждающая в обычную для Сибири летнюю жару. А во сколько нам обойдется кастрюля этого аппетитного блюда? Считаем.

Конечно, для начала надо определиться с рецептом и закупить продукты по списку. Ориентироваться будем на данные Росстата. И заодно сравним, во сколько обойдется это блюдо жителям соседних городов – Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Улан-Удэ.

Стоимость пуска укропа ( а кто-то любит добавить и зеленый лук, да побольше), редиски и кваса взяли общую. В самом деле – многие ведь берут зелень с собственной дачи, и тогда она им обходится даром ( не считая трудозатрат). А на рыночках стоит примерно одинаково. Как и квас. Кто-то сам поставит, на хлебе, кто-то купит окрошечный, кто-то сладкий. Взяли среднюю цену бутылочного.

Сразу скажем – выяснилось неожиданное. Дешевле всего окрошка в Иркутске, за счет относительно невысокой стоимости самого дорогого ингредиента этого замечательного летнего супа – вареной колбасы и более дешевых яиц.

На второе место прорвался ныне дальневосточный Улан-Удэ. Здесь недорогая «Докторская» и самая дешевая из соседних регионов картошка. А вот в Новосибирске и Красноярске цены высокие, и в этом соревновании «победил» город на Енисее. Здесь хозяйки тратят больше.

ГДЕ В СИБИРИ ДЕШЕВЛЕ ОКРОШКА

Где в Сибири дешевле окрошка?

РЕЦЕПТ ОКРОШКИ

Картофель, яйцо отварить и остудить, а затем очистить. Редис, огурец, картофель, колбасу нарезать соломкой, яйца покрошить. Добавить, соль, квас. Подготовленные продукты выложить горками в тарелку, добавить рубленую зелень и часть яйца. Залить квасом и забелить сметаной. Как вариант – квас и сметану подать отдельно