2019-06-18T12:45:52+03:00
Общество

О подводных камнях брака и о том, почему муж никогда не подарит бриллианты

Екатерина САНЖИЕВАобозреватель, колумнист
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А в самом деле, почему бриллианты муж не дарит?А в самом деле, почему бриллианты муж не дарит?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Чего хочет женщина? Чтобы ее любили, желали, понимали, выслушивали, восхищались ей, водили в рестораны, возили в путешествия, дарили подарки… Что нужно мужчине? Пиво и футбол. Или омлет и футбол. В самом крайнем случае – омлет, пиво и футбол.

Мужчина и женщина – как добро и зло. У них разные цели и способы их достижения. Поэтому, когда кто-то из наших знакомых пар говорит, что они живут в полном взаимопонимании, я отказываюсь в это верить. Но если это все-таки правда, то, вероятно, кто-то из них находится в состоянии полной невменяемости.

- У тебя шизофрения, - сообщает мне муж всякий раз, когда я смотрю в сторону витрины с украшениями. – Сколько у тебя сережек? Одни купила и хватит.

- Все любят украшения. И некоторым моим подругам мужья постоянно их дарят. Почему ты никогда не даришь мне драгоценности?

- Открою тебе, Катя, страшную правду: мужья дарят женам бриллианты лишь в том случае, если сильно провинились. Например, сходили налево. Так что можешь не переживать, драгоценности я тебе дарить не буду.

Но что драгоценности! Это мелочи. Проблемы с коммуникацией куда серьезнее. Вот пример. Гуляя по набережной, рассказываю мужу о своих проблемах. Муж задумчиво шевелит бровью и хмыкает. По всему видно -- в нем идет напряженная внутренняя работа. Наверное, размышляет, как мне помочь. Я предвкушаю услышать мудрый совет.

- Ну и что ты об этом думаешь? – спрашиваю я.

- Про что? – удивленно откликается он.

- Как про что? Полчаса тебе рассказываю! А ты все хмыкаешь, лоб морщишь…

- Я думал какой йогурт в супермаркете взять: чернику или ананас. А ты что-то говорила?..

И кто может поверить, что еще каких-то 17 лет назад этот мужчина был романтичным, заботливым и щедрым?

ИСТОЧНИК KP.RU

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