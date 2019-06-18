2019-06-18T14:06:41+03:00
Происшествия

Извини, у меня другой: 19-летний житель Улан-Удэ изрезал ножом отказавшую ему подругу

Также под горячую руку попала сестра девушки, обеим удалось выжить
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кадр следственного эксперимента. Фото: СУ СК России по Бурятии.Кадр следственного эксперимента. Фото: СУ СК России по Бурятии.
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Трагедией едва не закончился так и не начавшийся роман между 19-летним жителем Улан-Удэ и 16-летней девушкой из поселка Усть-Баргузин. С ней, парень познакомился несколько месяцев назад в Интернете. Долгое время они переписывались, и наконец, молодой человек решился съездить к новой подруге, чтобы, так сказать себя показать, и на нее поглядеть, а точнее пообщаться вживую.

То ли воздыхатель не понравился девушке в реальной жизни, то ли она изначально не собиралась строить с ним серьезных отношений, но встретила гостя она далеко не с распростертыми объятиями. Прямо с порога девушка заявила своему интернет-воздыхателю, что встречается с другим кавалером. Парня эта новость, конечно, сильно расстроила. Тем более, что на дворе был уже вечер и автобусы обратно в Улан-Удэ уже не ходили. Правда, девушка не стала выгонять поклонника на ночь глядя и как оказалось, на свою беду, предложила переночевать у ее 22-летней сестры, к которой они пришли в гости. Поздно вечером, сестры легли спать на одной кровати, а уланудэнцу постелили на другой.

Но уснуть юноша так и не смог. Совсем расстроившись из-за неразделенной любви, он дождался, когда девушки уснут, затем встал, взял на кухне нож, подошел к их кровати и начал с силой наносить удары по телу бывшей подруги и ее сестры. Через несколько секунд, все же придя в себя, он испугался, бросил нож и выбежал из дома в одних трусах. Побродил по поселку, нашел местного жителя, который дал ему одежду, а затем пошел в сторону трассы, чтобы на попутках уехать домой. За это время, несмотря на тяжелые ранения одна из пострадавших, успела позвонить родителям, и их отец успел поймать горе-кавлера у самой дороги и сдать в полицию.

- Девушкам удалось выжить, сейчас они находятся в больнице, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Что касается парня, то в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух человек». На допросе молодой человек признал вину и рассказал, что мотивом для нападения послужила ревность. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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