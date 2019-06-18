2019-06-18T14:06:49+03:00
Происшествия

Отомстил бывшей учительнице: в Иркутской области продавец телефонов оформил кредит на своего педагога

Он сделал это, воспользовавшись данными, которые женщина оставляла при оформлении рассрочки
Анна ПОПОВА
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Отомстил бывшей учительнице: в Иркутской области продавец телефонов оформил кредит на своего педагогаОтомстил бывшей учительнице: в Иркутской области продавец телефонов оформил кредит на своего педагогаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Пожилая учительница пришла в салон по продаже телефонов, вовсе не ожидая, что встретит там бывшего ученика, который еще со школы затаил на нее обиду. Больше того – она его даже не узнала, мало ли продавцов-консультантов в магазинах. А вот он ее вспомнил. И решил отомстить. Гульнуть за ее счет. Пусть помучается, как они когда-то, когда грызли гранит науки. Пусть выясняет, откуда взялся кредит, когда к ней приставы придут имущество описывать. А уж он тогда посмеется! Идея парню понравилась очень. Поэтому он сам предложил ей оформить рассрочку, чтобы отдавать деньги за смартфон частями. Женщина согласилась и назвала парню свои персональные данные, чтобы оформить рассрочку. После заключения договора учительница спокойно пошла домой с новой покупкой, а ее бывший ученик решил поживиться ее деньгами. С помощью специальной программы, доступ к которой есть у всех продавцов торговой сети, молодой человек оформил на пенсионерку кредит - 65 тысяч рублей.

- В заявлении он указал все персональные данные учительницы и подделал ее подпись, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Может быть, в школе подделывал подпись, в дневнике, чтобы родители не ругали за двойки? Поэтому посчитал, что выйдет один к одному, и никто ничего не докажет. Во всяком случае в успехе он был уверен.

Получив желаемую сумму наличными, молодой человек пустился во все тяжкие: он начал покупать дорогую одежду и аксессуары, чтобы похвастаться перед друзьями тем, как красиво он живет. Но шиковать парню пришлось недолго: уже через несколько дней учительнице стали приходить СМС-сообщения с требованием внести платеж по кредиту. Женщина испугалась: ведь она не оформляла никаких займов! Она тут же начала звонить в банк и требовать объяснений. Узнав, где и кем оформлен кредит, бывшая учительница все поняла. И написала заявление на своего бывшего ученика.

Чтобы разоблачить 18-летнего мошенника, полицейские провели почерковедческую экспертизу, которая подтвердила то, что подписи на документах об оформлении кредита – поддельные. Продавец сотовых телефонов признал свою вину. Теперь любителя красиво жить за чужой счет ждет судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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