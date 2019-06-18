гость участник общественной организации «Наш Иркутск», координатор по контролю благоустройства общественных пространств в рамках федерального проекта ФКГС Игорь Бялоус

проект Городская среда. Чем живет живет Иркутск сегодня, как будет меняться и развиваться областная столица в будущем