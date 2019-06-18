Михаил Кощеев: Борьба с туберкулезом в Иркутской области ведется успешно

Туберкулез для Сибири и Дальнего Востока - по-прежнему большая проблема. Если в среднем по России на 100 тысяч населения приходится 44 больных, то в Иркутской области - в два раза больше. Но в последние годы это опаснейшее заболевание начало отступать, и отступать серьезно. За год удалось добиться снижения этого показателя с 96,5 до 82,0. И это не просто цифры. Это спасенные жизни, это благополучие людей. О сегодняшней ситуации в борьбе с палочкой Коха рассказывает главный врач Иркутской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев.

Туберкулез продолжает отступать

Врачам, профессия которых – борьба с туберкулезом, приходится быть профессионально осторожными. В том числе и в оценке ситуации. И все-таки с цифрами в руках они сегодня могут утверждать: борьба с опасной болезнью приносит результаты.

- Можно привести цифры дальнейшего снижения заболеваемости уже на начало этого года. Сейчас этот уровень, еще понизившись по сравнению с итогами 2018-го, составляет 80,6 на 100 тысяч населения, - говорит Михаил Кощеев. - Темп снижения показателя - 10,2. Стоит отметить и другие важные индикаторы благополучия. Так, общее количество больных активным туберкулезом, который и представляет основную опасность для распространения болезни, в Иркутской области снизилось на 13,1%.

Проблемы есть, и их много. Рука об руку идут туберкулез и ВИЧ. У тех, кто страдает вирусом, снижен иммунитет. В результате они быстро подхватывают и туберкулез. Среди больных активной формой болезни в регионе таковых почти треть. А среди тех, кому совсем недавно поставлен диагноз, - 33,7%. Но если эти люди регулярно получают назначенное лечение, они справляются с палочкой Коха. Для того чтобы медицинскую помощь получили все, кому она нужна, налажено взаимодействие с Центром СПИД. Всех его пациентов в обязательном порядке проверяют фтизиатры, как и наоборот.

Огромную роль в борьбе с болезнью играют обычные профилактические осмотры.

- Это позволяет своевременно, на ранних этапах, выявлять случаи туберкулеза, а значит, спасти жизнь нашим землякам, вернуть им здоровье и трудоспособность, - говорит Михаил Кощеев. - Победить туберкулез можно только общими усилиями фтизиатров и общей лечебной сети, поэтому мы всегда работали и будем работать в тесном контакте с коллегами всех специальностей, в первую очередь с терапевтами, семейными врачами и врачами общей врачебной практики.

Если 3 года назад, в 2016 году, число тех, кого врачи проверили на туберкулез, равнялось 78,9%, то в 2018 году - уже 84,6%.

- Сегодня туберкулез излечим, но набольшая эффективность лечения достигается, когда он диагностирован своевременно, - говорит Михаил Кощеев. - И даже лекарственную устойчивость, являющуюся сегодня серьезной проблемой, мы определяем сразу же и назначаем самые современные препараты и их комбинации. А именно такая помощь нужна половине наших пациентов.

Вовремя начатое лечение, грамотная диагностика, тщательно подобранные препараты дают пациентам не просто надежду на жизнь, а на выздоровление и счастливое будущее. Не стоит верить рассказам о том, что палочку Коха нельзя победить. Сегодня - можно. Об этом говорит и статистика. Темп снижения смертности от туберкулеза за год ощутимо, на 21,5%, снизился и продолжает снижаться уже в этом году.

В борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента

Важнейшим слагаемым успешного лечения больных туберкулезом является труд врачей, труд среднего и младшего медицинского персонала.

- Мы - команда единомышленников, где каждый, находясь на своем месте, работает на общий результат, - продолжает Михаил Кощеев. - Сегодня на страже здоровья больных туберкулезом в регионе работают 400 медиков, в том числе 161 врач. Люди трудятся с полной отдачей, в прямом смысле слова не щадя себя и своих сил.

Это они спасают жизнь пациентам, находящимся в критическом состоянии, буквально возвращая их с того света. Это им мы говорим сегодня спасибо за то, что туберкулез отступает.