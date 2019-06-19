2019-06-19T06:40:49+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 19 июня - погожий денек, до +29

А по области, по-прежнему, грозы и ливни
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске: 19 июня - погожий денек, до +29Погода в Иркутске: 19 июня - погожий денек, до +29Фото: Влад КОМЯКОВ
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Иркутянам с погодой пока везет. Ни тебе гроз, ни ливней. Вот и накануне, прошел дождь и снова можно радоваться припекающему солнцу и теплу. Сегодня, 19 июня, в столице Приангарья небольшая облачность, утром — туман. По прогнозам синоптиков осадков ждать не стоит. Ветер дует юго-восточный со скоростью 6-11 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут +14, днем воздух в Иркутске прогреется до +27...+29 градусов.

По области прогноз не такой радужный. Снова в Приангарье, а именно в верхнеленских и северных районах, ожидаются сильные дожди, грозы, ливни и ветер до 15-20 м/с. В остальных местах — без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. В западных и южных районах региона потоки подуют с юго-востока с той же скоростью. Температура утром +14, при прояснении +3...+8. Днем при безоблачном небе, по сообщению метеорологов, в Иркутской области до +27...+32, если же солнце спрячется, то +17...+22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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