Сибиряк скрутил грабителя, пока шел устраиваться в полицию

Так получилось, что еще только мечтая поступить на службу в МВД, 29-летний житель Шелехова Сергей Дягтерев уже испытал на себе все тяготы настоящего полицейского. Подав документы в местный отдел для рассмотрения его кандидатуры, мужчина, наконец дождался приглашения на свое первое собеседование. Правда, прямо перед выходом из дома, сибиряк вспомнил, что для полного пакета документов забыл взять еще одну медицинскую справку. Поэтому по дороге пришлось, заскочить в поликлинику.

- Только зашел и занял очередь в регистратуру, как слышу громкие женские крики: «Ловите вора, он у меня сумку украл»!, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Сергей Дягтерев. – Смотрю, а к входной двери бежит парень с сумочкой, а за ним беременная женщина. Я сразу за ним. Догнал уже на улице, метров в 100 от больницы, сбил с ног с помощью подсечки и повалив на землю, скрутил ему руки. Веду его обратно, а он мне: «Парень, отпусти меня, я ничего не крал, это вообще моя девушка». Но я не поддался, сказал, чтобы не обманывал и сдал охранникам поликлиники.

Надзирателей из охранников не вышло. Пока они ждали приезда полицейских, воришка, заметив, что Сергей отошел обратно к регистратуре, резко вскочил и выпрыгнул в открытое окошко. Сергею пришлось вновь терять свою очередь и бежать за ним. Во второй раз он настиг незадачливого бегунка на том же месте, что и в первый.

- Догнал его, как раз полицейские подъехали, - говорит Сергей. – И сразу застегнули на его руках наручники. Откуда у меня такая физическая подготовка? С армии осталась! Я служил в разведке, дембельнулся в 2012 году. Устроился работать на ТЭЦ слесарем, но все равно всегда мечтал служить в полиции. Недавно наконец решился подать документы. Планирую поступить в патрульно–постовую службу.

3-летнему сыну Сергея Паше есть с кого брать пример. Фото: предоставлено Сергеем Дягтеревым.

На первое собеседование, признается Сергей, он все же не успел. Говорит, все прошло хорошо, осталось пройти медкомиссию и оформить несколько бумаг.

- Такие сотрудники нам точно нужны, - отвечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ну а пока Сергей еще не поступил на службу, мы планируем поощрить его за смелый поступок. Ведь совершил он его как гражданский человек.

Пойдет ли ему в плюс такой экзамен на профпригодность при поступлении на службу в органы, Сергей даже не задумывается. Говорит, так должен был поступить любой настоящий мужчина.

- Поблажки мне не нужны, - заключает Сергей. – Буду проходить отбор в МВД наравне со всеми кандидатами.