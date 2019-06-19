"Не скрывайте свои таланты": поющая кондуктор из Иркутска снялась в клипе

Кондуктор Елизавета Власюк всю жизнь любила музыку, но свои таланты особо никому не открывала. Но, как уже писала "Комсомольская правда" в Иркутске, ее звездный час настал. Тетя Лиза, как называют ее знакомые, растрогала соцсети, исполнив песню собственного сочинения прямо в вагоне трамвая. Гитару ей дали ребята, они же сняли видео и выложили в интернет. Ролик быстро набирал просмотры.

- Я совсем не ожидала такого отклика, всего лишь хотела показать молодежи, как играть на инструменте, - удивлялась популярности Елизавета Власюк.

Выяснилось, что ее гитара давно лежит с порванными струнами и сломанным грифом. А душа так просила музыки... Отзывчивые иркутяне подарили ей новенькую гитару. Дальше - больше. Для кондуктора организовали запись песни в профессиональной студии, а на днях сняли с ней настоящий клип! На кадрах - обычный рабочий день Елизаветы в трамвае, городские пейзажи, а на фоне звучит песня ее сочинения: "Жил старый черт, на свете том, пугал людей, не думал ни о чем…".

- Она действительно круто поет! - пишет в соцсетях иркутянин Алексей Кардонов, который и устроил все это для тети Лизы. - Не надо скрывать свои таланты! Рискуйте, верьте в себя, двигайтесь вперед.