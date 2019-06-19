2019-06-19T12:40:47+03:00
Общество

"Не скрывайте свои таланты": поющая кондуктор из Иркутска снялась в клипе

56-летняя Елизавета Власюк не ожидала, что иркутяне так заинтересуются ее страстью к музыке и будут помогать
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Не скрывайте свои таланты": поющая кондуктор из Иркутска снялась в клипе. Фото: скриншот видеоклипа с канала Алексея Кардонова в YouTube."Не скрывайте свои таланты": поющая кондуктор из Иркутска снялась в клипе. Фото: скриншот видеоклипа с канала Алексея Кардонова в YouTube.
Изменить размер текста:

Кондуктор Елизавета Власюк всю жизнь любила музыку, но свои таланты особо никому не открывала. Но, как уже писала "Комсомольская правда" в Иркутске, ее звездный час настал. Тетя Лиза, как называют ее знакомые, растрогала соцсети, исполнив песню собственного сочинения прямо в вагоне трамвая. Гитару ей дали ребята, они же сняли видео и выложили в интернет. Ролик быстро набирал просмотры.

- Я совсем не ожидала такого отклика, всего лишь хотела показать молодежи, как играть на инструменте, - удивлялась популярности Елизавета Власюк.

Выяснилось, что ее гитара давно лежит с порванными струнами и сломанным грифом. А душа так просила музыки... Отзывчивые иркутяне подарили ей новенькую гитару. Дальше - больше. Для кондуктора организовали запись песни в профессиональной студии, а на днях сняли с ней настоящий клип! На кадрах - обычный рабочий день Елизаветы в трамвае, городские пейзажи, а на фоне звучит песня ее сочинения: "Жил старый черт, на свете том, пугал людей, не думал ни о чем…".

- Она действительно круто поет! - пишет в соцсетях иркутянин Алексей Кардонов, который и устроил все это для тети Лизы. - Не надо скрывать свои таланты! Рискуйте, верьте в себя, двигайтесь вперед.

Поющему кондуктору из Иркутска помогли снять клип.Видео: канал Алексея Кардонова в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»
В «Инстаграме» девушки обозначили, что кадры сняты в Припяти, хотя съемки прошли в Новосибирске. Люди, которые в 1986 году реально были в зоне отчуждения, называли эти фотографии «плясками на кладбище»
Новости 24
8-летняя девочка выпала из окна спального корпуса в детском лагере в Бурятии
За сутки мошенники обманули семь жителей Иркутска на полмиллиона рублей
"Абитуриент-2019: Какую профессию надо освоить сегодня, чтобы быть востребованным специалистом в будущем
Депутаты ЗС продолжат настаивать на увеличении финансирования здравоохранения Иркутской области
В Иркутске полицейские пресекли деятельность наркопритона
Отомстила бывшему начальнику: братчанка уничтожила информацию с сервера фирмы, в которой работала
В Улан-Удэ девушка обворовывала людей, снимая деньги с их счетов через мобильное приложение
Гороскоп на сегодня, 19 июня, от бурятских лам: хорошо открывать вклад в банке
Бизнесмена из Иркутской области заставили выплатить более 4 миллионов долга
Территорию особого социально-экономического развития в Байкальске могут создать уже в этом году
Захотел накачаться по-быстрому: полицейские арестовали жителя Черемхово, который приобрел анаболические стероиды
Купаться негде: Роспотребнадзор Иркутской области сообщает о загрязнениях на заливе Якоби и Еловом пруду
«Угнал» велосипед: полицейские вернули 9-летней девочке ее «байк» в Иркутской области
Семь медалей завоевали иркутские дзюдоисты на соревнованиях в Красноярске
ТЮЗ Иркутска закроет театральный сезон премьерой по пьесе Максима Горького
Братчанка хотела купить мебель в детскую, но нарвалась на аферистов
Новая школа откроется в иркутском микрорайоне Лесной
Иркутские археологи нашли древнее захоронение людей в Слюдянке
Руслан Болотов: Мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» необходимо включить в нацпроект «Экология»