Смертельное ДТП на трассе «Байкал: один человек погиб и пятеро пострадали в столкновении Ниссана, Субару и КИА

Крупная авария произошла поздним вечером, 19 июня на федеральной трассе Р-258 «Байкал» под Иркутском. Около 22 часов, на 27 километре столкнулись сразу три автомобиля – Ниссан, Субару и КИА.

- От полученных травм скончался пассажир Ниссана, - по горячим следам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также пострадали пять человек. В их числе 7-летняя девочка, а также беременная женщина. Их доставили в больницу.

Все подробности этой аварии, сейчас выясняют инспекторы ГИБДД, которые работают на месте. Также устанавливается виновник столкновения.

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