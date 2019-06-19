2019-06-19T07:25:46+03:00
Политика

Стадион «Водник» в Киренске открылся после реконструкции

Событие приурочили к юбилею района
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба Киренского района.Фото: Пресс-служба Киренского района.
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В день празднования 90-летнего юбилея Киренского района, 15 июня 2019 года, состоялось торжественное открытие стадиона «Водник». Его реконструкция продолжалась около года. В ее рамках на стадионе появились футбольное поле с современным искусственным покрытием, новые удобные трибуны, поле для картинга, беговые дорожки, современное ограждение, бытовые и подсобные помещения, освещение и многое другое.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Почетными гостями праздника стали депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышев, министр спорта Иркутской области Илья Резник и министр по молодежной политике региона Александр Попов, председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области Ирина Синцова, председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Николай Труфанов, глава Усть-Кута Александр Душин и другие.

Торжества начались с парадного шествия колонн. Барабанщицы, спортсмены, сотрудники местных администраций совершили два почетных круга по стадиону. Затем шествие продолжилось по улицам Киренска.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

В рамках открытия стадиона были названы имена спортсменов и тренеров, внесших значительный вклад в развитие спорта в Киренском районе. Праздник завершился выступлениями творческих коллективов и спортивными состязаниями.

- 90-летие – важная веха в жизни нашей северной территории, - сказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин. – Очень символично, что с этой датой совпало открытие реконструированного стадиона «Водник». Это событие, безусловно, даст определенный толчок развитию спорта.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Министр физкультуры и спорта Иркутской области Илья Резник, поздравив киренчан с открытием стадиона, рассказал о строительстве и пуске в эксплуатацию ряда спортивных объектов в разных районах области, отметив важность работы, проводимой правительством региона в этом направлении. Депутаты Госдумы РФ и Законодательного Собрания Иркутской области также сказали много теплых слов в адрес жителей Киренского района. Глава Усть-Кута Александр Душин подарил Киренску новые футбольные мячи, а мэру Кириллу Свистелину футболку с символическим номером «90».

Фото: Пресс-служба Киренского района.

Фото: Пресс-служба Киренского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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