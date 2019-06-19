"Абитуриент-2019: Какую профессию надо освоить сегодня, чтобы быть востребованным специалистом в будущем
Дмитрий Кокоуров, заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета
Изменить размер текста:
Завтра, 20 июня, в 08:00 в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) обсудим с экспертом ИРНИТУ.
В студии:
Дмитрий Кокоуров - заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета
ИСТОЧНИК KP.RU