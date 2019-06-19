2019-06-19T10:46:17+03:00
Общество

"Абитуриент-2019: Какую профессию надо освоить сегодня, чтобы быть востребованным специалистом в будущем

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Дмитрий Кокоуров, заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университетаДмитрий Кокоуров, заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета
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Завтра, 20 июня, в 08:00 в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) обсудим с экспертом ИРНИТУ.

В студии:

Дмитрий Кокоуров - заместитель ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Иркутского национального исследовательского технического университета

ИСТОЧНИК KP.RU

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