Погода на 20 июня в Иркутске: днем до +29

Прошло уже больше половины первого летнего месяца. А вы ощущаете разгар лета? Вот уже второй день подряд «небесная канцелярия» будет баловать нас, можно сказать, жарой. Ведь и сегодня, 20 июня, синоптики обещают, что воздух прогреется днем до +29. Поживем увидим. Но вчера прогнозы сбылись же.

Так, в Иркутске в четверг - небольшая облачность, без осадков. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут +15, днем +27...+29 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер утром юго-западный, юго-восточный, днем сменится на северо-западный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются порывы до 14 м/с.

В регионе с утра за окном +8...+ 15, днем +27...+32, однако, при облачности всего +17...+22 градуса.