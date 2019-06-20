Как стать флористом, автослесарем, механизатором или землеустроителем

Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий Иркутского государственного аграрного университета имени Александра Ежевского дает возможность получить востребованную специальность в сферах сельского хозяйства, организации автомобильных перевозок и даже флористики.

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Ежегодно из стен колледжа выходит свыше 150 конкурентоспособных на рынке труда специалистов среднего звена.

Большое количество бюджетных мест как на очной, так и на заочной формах обучения делают это учреждение образования особенно привлекательным для абитуриентов и их родителей.

Как отметил Павел Деранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью ИрГАУ, в колледж поступают и после 9-го, и после 11-го классов.

- Если у ребенка не получилось сразу стать студентом вуза, это не трагедия, - подчеркнул он. - Можно поступить в колледж, а затем в любое высшее учебное учреждение страны без сдачи ЕГЭ, по итогам внутренних экзаменов, которые проводятся в вузах специально для выпускников колледжей и техникумов. Кстати, выпускники нашего колледжа зачастую поступают в наш же аграрный университет.

Фото: ИрГАУ

Как рассказала Юлия Спиридонова, заместитель директора по учебной работе Колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий ИрГАУ, поступить на бюджет можно на специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «механизация сельского хозяйства», «организация перевозок и управление на транспорте».

На платной основе предлагаются направления «флористика», «коммерция», «экономика и бухгалтерский учет». Большой популярностью также пользуется специальность «землеустройство», на которой, кстати, в этом году предусмотрено 25 бюджетных мест.

Выпускники колледжа, освоившие флористику, – творческие люди, которые создают уникальные композиции и атмосферу праздника. Они умеют ухаживать за цветами, выбирать варианты цветочного оформления любого торжества.

Фото: ИрГАУ

- Сегодня это очень востребовано, - отметила Юлия Спиридонова. - Упаковка подарков, оформление залов - это все в компетенции флориста. Обучение на базе 11 классов составляет 1 год 10 месяцев. При этом упор делается больше на практику. Примечательно, что такую специальность выбирают не только девушки, но и молодые люди. У нас вообще уже практически нет разделения на мужские и женские профессии. К примеру, специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «механизация сельского хозяйства» получают и девушки тоже.

Фото: ИрГАУ

Павел Деранжулин подчеркнул, что в ИрГАУ и колледже следят за трендами и стараются внедрять программы подготовки специалистов, востребованных в современном мире.

- Менеджеров космического туризма пока не планируем готовить, но у нас разрабатывается программа обучения сити-фермеров, которые выращивают растения на крышах небоскребов и внутри зданий, - сказал он. - Сначала эта специальность будет предлагаться в рамках дополнительного профессионального образования, а дальше может войти и основной курс.

Фото: ИрГАУ

Стоит отметить, что у студентов Колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий очень насыщенная и интересная жизнь. Есть возможность заниматься в спортивных секциях и творческих коллективах ИрГАУ; посещать казачий клуб, работа которого направлена на патриотическое воспитание; участвовать в волонтерском движении.

Всем студентам колледжа, достигшим 18 лет, предоставляют места в общежитии, которое находится в поселке Молодежном Иркутского района, рядом с учебными корпусами. Стоимость проживания в комфортных условиях невысока: от 315 до 470 рублей в месяц.

- Родители могут быть спокойны: дети у нас находятся под присмотром. Коменданты, можно сказать, становятся им вторыми мамами, - заверил Павел Деранжулин.

Кстати, в колледж поступают по среднему баллу школьного аттестата. Никаких дополнительных испытаний не проводится.

Приемная комиссия начинает работу 20 июня в поселке Молодежном, в главном корпусе университета. По всем вопросам туда можно обращаться по будням с 8 утра до 17.00. Тел. (3952) 237-315. Проезд от ж.-д. вокзала маршрутом № 417, от Центрального рынка – № 452.

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