2019-06-21T07:55:52+03:00
Общество

День села отметили в деревне Грановщине

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Фото: из архива Уриковского муниципального образованияФото: из архива Уриковского муниципального образования

15 июня 2019 года на территории Уриковского муниципального образования, впервые за многие годы, жители и гости отпраздновали 335-летний юбилей деревни Грановщины под названием «Давайте познакомимся!», который проходил на берегу реки Куды.

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Открытием праздника стало шествие-парад, в котором прошло почти 300 жителей деревни Грановщины. Движение парада началось в 16.00 от Фонда Тихомировых и прошло до берега реки Куды. Колонна состояла из восьми команд-участников, которые со всей ответственностью подошли к вопросу подготовки образов и ярко презентовали их в параде.

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Открыл торжественную церемонию праздника глава Уриковского муниципального образования Андрей Евгеньевич Побережный. Поздравив односельчан с юбилейной датой, обратился к старейшим жителям деревни Грановщины с теплыми словами благодарности за внесенный вклад в развитие любимого села, вручил грамоты и благодарственные письма. С поздравительным словом перед жителями и гостями также выступили заместитель председателя думы Уриковского муниципального образования Светлана Анатольевна Ушкевич и депутат Думы Уриковского муниципального образования Евгений Александрович Кузнецов.

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

После торжественной части началась конкурсная программа для улиц-участниц. Команды должны были не только пройти в колонне, но и заранее подготовить и презентовать музыкальную визитку своей улицы. Идеи были самые разнообразные, поэтому для каждой улицы были придуманы номинации, которые они разделили между собой: «Самая интеллектуальная улица», «Самая зажигательная улица», «Самая спортивная улица», «Веселое местечко», «Самая дружная улица», «Самая креативная улица» и «Самая стильная улица».

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Также жителями была организована ярмарка ремесел, где для всех желающих проводились мастер-классы. А параллельно с концертом на спортивной площадке проходили эстафеты, победителем которых стал тренажерный зал S.K.A.I.GYM, им было присуждено звание «Сильные, ловкие, смелые».

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Творческим коллективом «МУК СКК» Уриковского муниципального образования для жителей и гостей мероприятия была подготовлена интересная праздничная программа. Мероприятие собрало огромное количество людей. Вереницы автомобилей со всех окрестностей до самого позднего вечера подъезжали к месту проведения праздника, где было организовано множество развлечений, конкурсов, спортивных мероприятий, детская зона отдыха с батутами, машинками, детскими квадроциклами, лазертагом и лазерным тиром.

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Праздничное мероприятие завершилось зажигательной дискотекой и ярким салютом! Все присутствующие остались под впечатлением! Даже на следующий день от жителей сыпались слова благодарности в социальных сетях о прошедшем празднике. Надеемся, День деревни Грановщины станет доброй традицией и еще одним ежегодным праздником в нашем муниципальном образовании!

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

Фото: из архива Уриковского муниципального образования

ИСТОЧНИК KP.RU

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