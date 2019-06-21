Погода в Иркутске на 21 июня: временами небольшой дождь

Как скажут большинство работающих иркутян «что за закон подлости?». Это мы к тому, что к вечеру пятницы, 21 июня, в Иркутске пойдет небольшой дождь и по прогнозу портала «Гисметео» в субботу и воскресенье будут идти небольшие осадки.

Сегодня в столице Приангарья переменная облачность, ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем ожидаются порывы до 13 м/с. Температура воздуха утром +16, днём за окном +24...+26. Как мы уже говорили, временами небольшой дождь.

По области также переменная облачность, однако, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град. Утром при прояснении туман.

- Ветер днем 21 июня северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 12-17 м/с, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Утром столбики уличных термометров в регионе покажут около +13...+15, днем +23...+28. Однако, если небо затянет облаками ждать выше +14...+19 не имеет смысла.