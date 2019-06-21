Пожар на лодочной станции в микрорайоне Солнечный в Иркутске: сгорели катер, автомобиль и два ангара

Крупный пожар произошел в ночь на 21 июня на лодочной станции в микрорайоне Солнечный, в Иркутске. Около трех часов ночи там загорелся деревянный лодочный ангар. Пожарные прибыли на место ЧП через 6 минут, к этому момент огонь охватил ангар, обшитый поликарбонатом на площади более 160 квадратных метров. Внутри горел катер, еще через несколько минут обрушилась крыша. Вскоре пламя перекинулось на припаркованный рядом автомобиль «Тойота Филдер» и крышу соседнего кирпичного ангара.

Чтобы справиться с огнем, пожарные проложили магистральную линию от залива реки Ангары, и таким образом отстояли соседние здания. Горящий ангар удалось полностью потушить через полчаса. Завалы при этом пришлось разбирать до 8 утра. К счастью, погибших и пострадавших удалось избежать.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

- Сообщение о пожаре поступило слишком поздно, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пламя успело охватить большую часть ангара, в котором находился не только катер, но канистры с горюче-смазочными веществами, из-за которых огонь распространился на большую площадь.

Как итог, ночной пожар полностью уничтожил дощатый ангар. Катер поврежден на площади 60 квадратных метров. Также сгорела крыша соседнего кирпичного ангара. Что касается автомобиля, то у него сгорели пластиковые части. Сейчас все причины происшествия выясняют дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.