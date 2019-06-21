Футболист из Братска Федор Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул»

Знаменитый братский футболист Федор Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул». Об этом сообщил официальный твиттер команды. Вместе с сибиряком руководство также решило расстаться с таким знаменитым футболистом как форвард Эммануэль Адебайор и защитником Сердаром Таски.

Напомним, на берега Босфора 32-летний Федор Кудряшов переехал этой зимой после ухода из казанского «Рубина». В январе братчанин подписал контракт до конца сезона с опцией продления его еще на год. К слову в Турции нашего футболиста тогда встретили под песню «Калинка-Малинка». Видео с песней выложили в твиттере клуба. За эти полгода Федор провел за стамбульский клуб 8 матчей и забил один мяч. Кстати, из Турции футболист сборной России уезжает не с пустыми руками. В мае он завоевал с «Истанбулом» серебряные медали местной Суперлиги.

Где теперь продолжит карьеру сибиряк пока неизвестно. Ходят слухи, что левым защитником активно интересуется действующий чемпион России питерский «Зенит». Сине-бело-голубые интересовались Федором еще в зимнее трансферное окно, но тогда этот переход не состоялся.

Напомним, в прошлом году Федор Кудряшов выступал за национальную сборную на домашнем чемпионате мира, с которой дошел до четвертьфинала. В родном Братске тогда даже развешали баннеры с фотографией футболиста. Ну в июне этого года, сибиряк забил свой первый мяч за национальную команду. Произошло это 8 июня в отборочном матче чемпионата Европы 2020 против Сан-Марино, который россияне выиграли с разгромным счетом 9:0.

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Родился: 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан.

Заниматься футболом начал в секции братского «Сибиряка». Играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов.

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