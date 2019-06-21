Сергей Левченко: Многие вопросы, поступившие на Прямую линию с президентом, актуальны для Иркутской области

Состоялась Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным. Беседа жителей страны с главой государства продолжалась более четырех часов. Все это время на видеоконференцсвязи со студией находился губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

- Многие вопросы, обозначенные жителями разных регионов России, актуальны и для нашей области, - прокомментировал итоги Прямой линии губернатор Приангарья. – К примеру, вопрос обеспечения медицинских учреждений кадрами всегда стоит остро, и мы держим его на особом контроле.

Сергей Левченко рассказал, что наряду с новыми больницами и поликлиниками в Иркутской области строят дома для врачей. В прошлом году за счет регионального бюджета было приобретено 55 квартир для медицинских работников в поселках Качуг и Бохан, селе Баяндай.

Еще один вопрос на Прямую линию, касающийся всех регионов страны, связан с так называемой «мусорной реформой». Примечательно, что прозвучал он из уст 15-летнего блогера Кати Адушкиной. Школьница отметила, что проблема переработки отходов в стране сохраняется.

А фотографии гор мусора из разных уголков России подкрепили ее заявление.

Владимир Путин назвал эти снимки «безобразием» и подчеркнул, что лично будет контролировать реализацию «мусорной реформы».

Кроме того, глава государства заявил, что результаты перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами должны быть видны сразу – «это не тот случай, когда нужно его оттягивать на 20 лет».

Напомним, что в Приангарье нормативы накопления твердых коммунальных отходов для юридических лиц снижены в несколько раз, причем с начала января 2019 года. Теперь плата для юрлиц в регионе ниже, чем в среднем по России. Также губернатор Иркутской области Сергей Левченко оставил за муниципалитетами право самостоятельно принимать решение о способе начисления платы за вывоз коммунальных отходов: по количеству человек в квартире или с квадратного метра.

Актуальной темой Прямой линии стала также поддержка фермеров. Губернатор Приангарья отметил, что в Иркутской области действует более 35 мер господдержки сельхозтоваропроизводителей по различным направлениям. Это и поддержка начинающих фермеров, и гранты на развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, предоставляются субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Есть такая новая мера поддержки, как агростартап.

В 2012-2018 годах в Иркутской области гранты получили 425 начинающих фермеров. Общая сумма превысила 668 млн рублей. По программе развития семейных животноводческих ферм поддержаны 59 КФХ на сумму 574,3 млн рублей. Что касается семейных молочных животноводческих ферм, то с 2013 по 2018 годы помощь из регионального бюджета была оказана 29 хозяйствам. По сравнению с 2015 годом валовой объем фермерской продукции в регионе вырос на 71%.

Губернатор также напомнил, что с 2015 года производимым в Иркутской области продовольственным товарам высокого качества присваиваются региональный товарный знак «Продукты Приангарья». К настоящему времени право использовать этот знак получили 44 предприятия агропромышленного комплекса региона. В рамках Прямой линии президент сообщил, что поручит министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву подготовить предложения по поддержке региональных брендов.