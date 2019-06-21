«Комсомолка» наградила победителей проекта «Клиника года» - 2019 в Иркутске

Для «Комсомолки» это стало традицией. Вот уже пятый год подряд мы проводим конкурс «Клиника года». Вместе с читателями на сайте kp.ru выбираем медицинские учреждения, достойные доверия пациентов и уважения профессионалов. Номинаций несколько, и в каждой из них, напомним, всенародным голосованием определяются победители.

Для чего мы это делаем? Чтобы рассказать вам о самых достойнейших клиниках, которые работают на высшем уровне, применяют современные методы диагностики, лечения и профилактики, заботятся о своих кадрах - врачах-профессионалах.

В этом году голосование было открыто с 12 марта по 7 июня. Кроме того, пользователи интернета отдельно выбирали санатории (претендентов на победу было 15), а также врачей и медработников в конкурсах «Доктор года» и «Люди в белом». В минувший четверг мы наградили победителей в пресс-центре «КП». Приурочили торжество ко Дню медика.

- Спасибо «Комсомолке», что уже не первый год организовываете такое мероприятие, - сказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова. - Врачи, медработники действительно выполняют нелегкую работу. В 1989 году, когда я начала работать врачом-терапевтом, было проще. Сейчас требования повысились в разы. Спасибо, что вы поддерживаете лучших. В области на хорошем уровне работает много негосударственных медицинских организаций, которые оказывают квалифицированную помощь. Желаю всем победителям, чтобы пациенты приходили к вам только за профилактикой.

КОНКРЕТНО

Наши победители

«Клиника года»

* В номинации «За внедрение передовых методов диагностики и лечения в области репродуктивной медицины» - ООО «Первая мужская клиника».

Спонсор подарил супрескидку одному из победителей - МУЗ ДО НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫФото: Юлия ПЫХАЛОВА

«За внедрение передовых методов диагностики и лечения в области репродуктивной медицины» - ООО «Первая мужская клиника»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

* В номинации «Косметология» - OOO «Клиника эстетической медицины».

* В номинации «Флебология» - ООО «Клиника на Верхней Набережной».

* В номинации «Многопрофильные центры, флебология» - МУЗ ДО НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.

* В номинации «Диагностические центры и лабораторные исследования» - ООО «Инвитро-Сибирь».

* В номинации «Лучший санаторий-профилакторий Иркутской области» - санаторий-профилакторий «Иркутский».

* В номинации «Детское оздоровление» - Санаторий-профилакторий «Подлеморье».

* В номинации «Лучшее санаторно-курортное учреждение Иркутской области» - ООО «Санаторий «Кедр».

Санаторий "Кедр" набрал больше всего голосов среди оздоровительных учреждений.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше всего голосов среди докторов набрала врач-стоматолог Регина Ненахова. А дипломы в руках держит Дина Кучина, директор Клиники эстетической медицины. Организация тоже стала одной из лучших.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В "Клинике года" участвуют только самые достойные. Санатории-профилактории железнодорожников "Подлеморье" и "Иркутский" славятся качеством услуг, оздоровлением.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Доктор года»

- Баир Дашиев - кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог ООО «Первая мужская клиника».

- Регина Ненахова - врач-стоматолог, терапевт ООО «Клиника эстетической медицины».

- Денис Смелый - хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики ООО «Клиника на Верхней Набережной».

- Маргарита Шеметова - врач-акушер, гинеколог ООО «Инвитро-Сибирь».

Баир Дашиев - один из лучших врачей Иркутска, кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог ООО «Первая мужская клиника»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Денис Смелый - хирург-флеболог, врач ультразвуковой диагностики Клиники на Верхней Набережной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пьедестал почета «Люди в белом» - Усть-Кутская районная больница!

Три работников медучреждения победили в конкурсе.

А этот конкурс мы проводим третий год подряд. Сибирякам он известен под названием «Феи в белых халатах», но по многочисленным просьбам мы его переименовали, чтобы участие в виртуальном баттле могли принять и мужчины!

Условия просты: медработники загружали на сайт «КП» свои фото, а пользователи Сети выбирали своих фаворитов. В этом году в тройке лидеров - работники Усть-Кутской районной больницы. Как они сами шутят, коллектив разделился, одни голосовали за медсестру амбулатории поселка Ручей Ольгу Антипову, другие за дезинфектора Николая Морозова, а третьи выражали симпатию Евгении Арнаутовой. В итоге победила дружба!

При поддержке коллектива, благодарных пациентов, друзей и родных северяне получили заслуженные дипломы, подарки от «КП» и спонсоров.

«Люди в белом»

1-е место - Ольга Антипова, медицинская сестра ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

Ольга Антипова - абсолютный лидер, ей отдано более 14 тысяч голосов. Она, пожалуй, самый титулованный участник - в медицине 22 года. На всероссийском уровне становилась лучшей медсестрой.

2-е место - Николай Морозов, дезинфектор ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

Николай Морозов занимается непростым делом - он дезинфектор операционного материала.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3-е место - Евгения Арнаутова, медицинская сестра ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

Евгения Арнаутова - единственная северянка, которая смогла побывать на награждении. Небольшой отпуск она удачно совместила с мероприятием, от которого остались самые положительные эмоции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сецпризы от спонсоров получили также акушер родильного зала ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» Светлана Фалилеева и врач-невролог Факультетских клиник ИГМУ Алексей Борисов, которые были в шаге от победы.

Все участники получили подарки от спонсоров, которые постоянно поддерживают конкурсы "КП, Социально ответственны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА