2019-06-21T13:10:40+03:00
Авто

Для автора данного видео: сибирские дорожники ответили водителю, который в соцсетях высмеял разметку на дороге

Рисуя белую линию, они не заметили, как покрасили часть асфальта вместе с лежащей на обочине доской [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Для автора данного видео: сибирские дорожники ответили водителю, который в соцсетях высмеял разметку на дороге. Фото: группа "Инцидент Иркутск"Для автора данного видео: сибирские дорожники ответили водителю, который в соцсетях высмеял разметку на дороге. Фото: группа "Инцидент Иркутск"
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Глаза не мог оторвать от только что покрашенной дорожной разметки, водитель лесовоза из Куйтуна Иркутской области. Судя по всему свежей беленькой сплошной полосой, он любовался всю дорогу, пока ехал до села Лермонтово. Да так внимательно смотрел, что даже в ровной, нарисованной по кантику полоске умудрился заметить небольшой изъян. Оказывается, дорожники, рисуя линию, не заметили одиноко лежащую на обочине дороги дощечку и покрасили кусок асфальт прямо по ней.

- Вот такая новая разметка у нас, - комментирует водитель лесовоза, который не поленился остановиться и снять «шедевр» на камеру. А затем поднимает доску, и видит, что краски под ней нет.

В Сибири водитель лесовоза высмеял дорожников за разметку.Видео: группа "Инцидент Иркутск"

Посмеявшись, водитель грузовика сел за руль своего лесовоза и поспешил выложить ролик в одну из популярных групп в соцсетях. Уже вечером в этом же паблике ему кинули ответочку. Сделали это те самые дорожники, которые и рисовали линию несколькими часами ранее. Оказывается, увидев пост, они взяли ведра с белой краской и поспешили на то самое место, чтобы устранить оплошность. Выровняв полосу по линейке, они оставили водителю сообщение прямо на асфальте.

- Для автора данного видео, - написали они и отправили фото в соцсети. На этом переписка закончилась. Будет ли водитель лесовоза проверять качество выполненных работ на обратном пути, он пока не сообщил.

Так выглядела разметка, когда ее заметил водитель. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

Так выглядела разметка, когда ее заметил водитель. Фото: группа "Инцидент Иркутск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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