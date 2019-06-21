2019-06-21T13:42:19+03:00
Общество

«Звезда по имени солнце»: поющий памятник Виктору Цою установили в Северобайкальске

Благодаря встроенным колонкам монумент превратился в настоящий арт-объект [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Идея памятника Виктору Цою принадлежит бизнесмену из Северобайкальска Алексею Цыбульскому. Фото: личный архив Алексея ЦыбульскогоИдея памятника Виктору Цою принадлежит бизнесмену из Северобайкальска Алексею Цыбульскому. Фото: личный архив Алексея Цыбульского
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Памятники легенде русского рока Виктору Цою есть в Барнауле, в Нижегородской области. Совсем скоро скульптуру лидера группы «Кино» откроют в Санкт-Петербурге. А в небольшом бурятском городке Северобайкальске решили пойти дальше: здесь появился, наверное, первый в России поющий памятник кумиру поколения. Все дело в том, что в металлический монумент встроены колонки, из которых круглые сутки будут звучать хиты рок-звезды.

- В детстве я был ярым фанатом Виктора Цоя, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» местный предприниматель Алексей Цыбульский, установивший памятник за свой счет. - Да и не только я. Помню, у нас в Северобайкальске в 80-е годы рок-культура была очень развита. Многие ребята увлекались этим течением. Сейчас же больше поклонников у попсы. Поэтому этим арт-объектом мы хотели не только отдать дань уважения кумиру, но и показать, что рок в нашей стране жив.

Памятник почти готов! Фото: личный архив Алексея Цыбульского

Памятник почти готов! Фото: личный архив Алексея Цыбульского

Итак, вся металлическая конструкция с портретом Виктора Цоя имеет размер два на два метра, плюс еще метровый постамент. Сам портрет музыканта обрамлен лучами «звезды по имени Солнце», а у подножия выведена знаковая для его фанатов фраза: «Цой жив».

Установили изваяние на одной из центральных площадей Северобайкальска, рядом с баром, владельцем которого является Алексей Цыбульский. К слову, еще несколько лет назад он организовал в нем уголок памяти Виктора Цоя. На стенах развешаны фотографии музыканта и баннеры со словами из известной песни «Звезда по имени Солнца».

Алексей Цыбульский с детства слушает песни Виктора Цоя. Фото: личный архив Алексея Цыбульского

Алексей Цыбульский с детства слушает песни Виктора Цоя. Фото: личный архив Алексея Цыбульского

- В общей сложности арт-объект обошелся мне в 350 тысяч рублей, - говорит Алексей. - Например, эскиз бесплатно сделали знакомые из рекламного агентства. Денег не жалко. Еще мы облагородили площадку вокруг памятника. Считаю, если все предприниматели сделают хоть немного для благоустройства, наш город преобразится.

А вскоре появится подсветка и заработают колонки, из которых 24 часа в сутки будут играть абсолютно все альбомы, выпущенные Цоем. Так что повторяться песни через каждый час точно не будут. А чтобы не создавать неудобства жителям, музыку включат негромко.

Все работы планируют завершить к 15 августа, к 29-летию со дня трагической гибели Виктора Цоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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