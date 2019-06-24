2019-06-24T12:25:59+03:00
Общество

Стань звездой теле и радиоэфиров вместе с «КП»: Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников

Занятия стартуют 1 июля. Успевайте записаться, количество мест ограничено
Анна ПОПОВА
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Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников.Телерадиоакадемия «Комсомолки» объявляет первый набор для школьников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ваш ребенок мечтает работать на радио? Каждый разговор с ним напоминает интервью, а рассказы о том, куда делся дневник, напоминают настоящее шоу? А, может, ваш отпрыск, наоборот, слишком стеснительный и очень переживает перед каждым выходом к доске? Тогда срочно записывайте их обоих в школу радио и телевидения “Комсомольская правда. Говорит и показывает Иркутск”. Ведь именно здесь ребята смогут получить начальные навыки профессии теле- и радиоведущих, научиться выступать на публике и управлять своими эмоциями, а также обрести уверенность в себе. Так что, если вашему чаду от 11 до 15 лет и он хочет побольше узнать о теле- и радиожурналистике, то занятия в школе “Комсомольской правды” – это то, что ему нужно.

- Программа в телерадиоакадемии“Комсомольской правды” очень разнообразная, - рассказывает куратор проекта Ольга Давыдова. - Ваш ребенок научится актерскому и ораторскому мастерству, психологии, сценической речи, а также ведению линейного эфира и радиошоу, ди-джеингу, составлению выпусков новостей и мастерству интервью. Все занятия будут вести настоящие мастера своего дела. Наши консультанты - преподаватели иркутских ВУЗов и театрального училища, а также действующие журналисты “Комсомольской правды”, такие, как ведущая радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) Наталья Кравченко, звукорежиссер Иван Янкевич, редактор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Наталья Лыткина.

А теперь о главном! Когда же начнутся занятия? Старт - 1-го июля, продлятся занятия ровно месяц (по три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам). Один день будет состоять из 4-х уроков: начало занятий в 10.00, окончание в 14.00.

- Ваш ребенок точно не заскучает! – добавляет Ольга Давыдова. - Телерадиоакадемия - не скучные лекции, а различные игры, интерактивы и мастеор-классы, благодаря которым ребята не только почерпнут много новых знаний, но и отдохнут. Также, когда ребята получат достаточно знаний о работе радиоведущего, они смогут записать эфир в настоящей студии!

Завершится программа в телерадиоакадемии “Комсомольской правды” 31-го июля. В этот день ребят ждут выпускной вечер и вручение дипломов и демо-записей. Но даже если ваш ребенок не выберет профессию теле- или радиожурналиста в будущем, занятия в академии все равно принесут ему пользу. Ведь он преодолеет стеснение, научится грамотной и красивой речи, а также станет более уверенным в себе. В общем, скорее звоните и записывайте ваше чадо на занятия в телерадиоакадемию“Комсомольской правды”. Это можно сделать по телефону: 208-007, звоните по будням с 10:00 до 15:00. Также заявки принимаем по электронной почте – school.kp@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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