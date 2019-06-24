2019-06-24T06:48:34+03:00
Общество

"Нас ждет светлое будущее": сибирячка боролась за жениха с семью судимостями на шоу "Давай поженимся!"

Полину не испугало темное прошлое Доброслава, ведь она сама провела шесть лет за решеткой
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Продавец из Улан-Удэ боролась за жениха с семью судимостями на шоу "Давай поженимся!". Фото: скриншот выпуска "Давай поженимся!".Продавец из Улан-Удэ боролась за жениха с семью судимостями на шоу "Давай поженимся!". Фото: скриншот выпуска "Давай поженимся!".
Изменить размер текста:

- У тебя темное прошлое, но, возможно, нас ждет светлое будущее, - с таких слов начала знакомство с женихом 33-летняя Полина из Улан-Удэ на телепередаче "Давай поженимся".

Да уж, у слесаря Доброслава из Владимирской области жизненный опыт, действительно, суровый. Шутка ли, семь судимостей! Отсидел 4,5 года. За что? Кражи. То шубы норковые "увел", то пакет с деньгами. Ведущим Доброслав объяснил, что у него по молодости было "желание адреналина, риск". Кстати, предложение на всю страну он уже делал восемь лет назад, когда привел невесту на программу " Модный приговор". Но не сложилось. Теперь он подыскивает себе в супруги "волевую женщину".

И вот первая же невеста - Полина из Бурятии. Как раз мужественная и волевая. Может и трубы спаять, и выругаться по-мужицки. Прошлая жизнь Доброслава ее не испугала - у Полины у самой за плечами отмотанный срок в шесть лет. Причем за убийство. В разговоре с ведущими "Давай поженимся!" улан-удэнка заявила, что отсидела напрасно, и что на самом деле преступление совершил другой человек.

В качестве сюрприза Полина исполнила песню Михаила Круга, а жених ей подпел. Фото: скриншот выпуска "Давай поженимся!".

В качестве сюрприза Полина исполнила песню Михаила Круга, а жених ей подпел. Фото: скриншот выпуска "Давай поженимся!".

Как бы то ни было, сейчас у обоих жизнь наладилась. Можно и в самом деле строить будущее. В качестве сюрприза Полина исполнила песню Михаила Круга, а жених ей подпел. Лариса Гузеева предположила, что может сложиться хорошая пара. Но, увы - Доброслав никого не выбрал, но кто знает - вдруг за кулисами жизнь сложится иначе.

Выпуск появился в эфире 19 июня. В интернете сразу появились комментарии зрителей.

- Мой совет первой невесте: забудьте про то, что сидели, забудьте эти шансон-песенки и начните жизнь заново, - пишут интернет-пользователи.

Кстати, недавно в телешоу "Давай поженимся!" участвовал улан-удэнец Михаил Альков, более известный как "Бурятский жеребец". Он сам выбрал подругу невесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жительница Пивоварихи утонула во время ночного купания на озере Юнатка под Иркутском
Прошагала по лесу 17 километров: полицейские наградили пенсионеров из Черемховского района, которые нашли заблудившуюся девочку
Из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Иркутской области
Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском
Два торговых центра закрыли из-за нарушений правил безопасности в Братске
Водитель ВАЗа, спровоцировавший ДТП на улице Сергеева в Иркутске, сел за руль пьяным
Жителям Иркутской области выписано штрафов на 4, 5 миллиона рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
Иркутянин стал чемпионом России по полетам на мотопараплане
Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 24 и 25 июня
ДТП на ул. Сергеева в Иркутске: пострадали пять человек
Сто лиц Восточной Сибири: встречу 26 июня посвятят 100-летию Гражданской войны в России
Гороскоп на 24 июня от бурятских лам: сегодня выгодно брать кредит