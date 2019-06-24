2019-06-24T14:06:59+03:00
Общество

"А туфли все же стоит купить!": как в поисках работы сохранить нервы и ни в чем себе не отказывать

Иронические заметки автора, которая потеряла работу, но благодаря этому перед ней открылись новые перспективы и возможности
Екатерина САНЖИЕВАобозреватель, колумнист
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Расслабься и все получится. Как в поисках работы сохранить нервы и ни в чем себе не отказывать.Расслабься и все получится. Как в поисках работы сохранить нервы и ни в чем себе не отказывать.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Когда я уволилась, мне позвонил один умный, известный человек и поинтересовался: «Разве ты была довольна прошлой работой? Она делала тебя счастливой?» «В последнее время нет, но у меня получалось это делать». «Мало ли что у меня получается? – усмехнулся он. -- Например, получается водить машину в трезвом виде, но я же не всегда это делаю!».

И посоветовал: «Слушай, не парься ты по поводу работы. Когда я оказался в таком положении, знаешь, что я делал? Ничего. У меня не было денег и особых надежд. И вот сижу я как-то в баре, потягиваю ром, заедаю устрицами. Тут ко мне подходит человек и восклицает: «Вы тот самый велики N? Хочу предложить вам интересную работу!» И это, действительно, была лучшая работа в моей жизни. Так что расслабься и жди. Что-то обязательно приплывет».

Проникнувшись такой философией, я стала появляться в тех местах, где ко мне могут подойти потенциальные работодатели и спросить: «Это вы великая Санжиева, которая ищет работу?». То есть в театрах, кафе, ресторанах, торговых центрах. Обойдя многие подобные заведения, я стала подозревать, что, наверное, недостаточно знаменита...

Меж тем все вокруг только и говорили, что о квартальных отчетах, совещаниях, недосыпании и неврозах на почве перегрузок. И весь этот праздник жизни проходил мимо меня! Подруга стонала: «Столько работы, что некогда и подумать об уборке! Три дня назад оставила хот-дог рядом с компом, так до сих пор там и лежит». Муж даже ночью не выпускал из рук телефона, на случай срочных звонков от родственников участниц своего очередного конкурса. Наш друг жаловался, что из-за безумной занятости, ему пришлось сократить посещение спортзала с шести раз в неделю до четырех…

Я же продолжала плыть по течению. И вот как-то оно занесло меня в любимый магазин обуви. Я увидела красивые туфли и стала размышлять: нужны ли они мне? Куда мне их теперь носить?.. Да хоть в химчистку, как говорит моя знакомая, даже там ты будешь в них выглядеть отлично! Но разумно ли теперь тратить деньги на 10 пару туфель? В этот момент мне позвонили и сообщили: «Есть один интересный проект, которым ты можешь заняться». И тут мои сомнения развеялись. Надо соглашаться на все, решила я, особенно на туфли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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