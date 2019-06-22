Погода на 22 июня в Иркутске: днем небольшой дождь и до +23

Солнечная погода в будние дни в Иркутске, ка назло, сменилась хмурыми облаками в выходные. По крайней мере, в субботу, 22 июня, синоптики обещают в нашем городе переменную облачность, днем пройдет небольшой дождь, ветер подует северо-западный 5-10 м/с. И если ночью в Иркутске похолодало до +15 градусов, то днем воздух прогреется до +23 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Дождь в Приангарье шел ночью, продолжится он и днем. Также возможны грозы. В южных, верхнеленских, северо-восточных районах местами ливневые дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с, температура ночью +10,+15 градусов, при прояснении +3,+8°, днём +23,+28 градусов, при облачной погоде +13,+18 градусов.